Après la victoire de l'OGC Nice en Ligue Europa Conference, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo ont été présélectionnés en Equipe de France.

Les Aiglons se sont imposés hier soir 1-0 face au Sheriff Tiraspol lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa Conference. Cette victoire permet à l'OGC Nice d’être dans les meilleures conditions avant le match retour jeudi prochain. Les hommes de Didier Digard ont enchaîné leur 10e match sans défaite toutes compétitions confondues.

La prise de pouvoir de l’entraîneur français a permis à certains joueurs du Gym de prendre une nouvelle dimension. C’est notamment le cas de Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Les deux niçois sont parvenus à retrouver leur meilleur niveau ces dernières semaines pour aider le Gym à remonter au classement.

Leurs récentes prestations ne sont pas passées inaperçues. Selon Nice-Matin, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo ont été présélectionnés avec l’Equipe de France. Les Bleus affronteront les Pays-Bas et l’Irlande lors des éliminatoires de l’Euro 2024. Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi prochain et les deux niçois pourraient être appelés pour la première fois. C’est la première présélection pour Jean-Clair Todibo qui avait déjà évoqué une possible sélection chez les Bleus au micro de Canal+.

« Si l'Équipe de France en mars est un rêve, un objectif ou une obsession ? Une obsession non, un rêve non plus. J'ai cet objectif de jouer en équipe de France, même si le maillot des Bleus est un rêve d'enfant. C'est contradictoire, mais j'en fais pas une obsession, parce que ça me rendrait moins bon. » Le défenseur de l'OGC Nice pourrait donc atteindre son objectif dès la semaine prochaine.

Cette présélection vient récompenser les bonnes prestations de Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram depuis la reprise. Le défenseur de l'OGC Nice pourrait notamment profiter de la retraite internationale de Raphaël Varane pour intégrer l’Equipe de France. Toutefois, la concurrence sera rude pour le numéro 25 du Gym.Khéphren Thuram pourrait quant à lui se démarquer grâce à son profil atypique au milieu de terrain.

Avant une éventuelle sélection en Equipe de France, les deux talents de l'OGC Nice affronteront le FC Nantes dimanche. En cas de victoire, les Aiglons pourraient potentiellement revenir à un point du Stade Rennais.