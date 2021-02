FC Nantes : La réponse du coach Kombouaré au clan Augustin

Publié le 25 février 2021 à 12:00

Après l'état des lieux au FC Nantes, Antoine Kombouaré a écarté trois jeunes joueurs de son équipe, pour les 12 dernières journées de Ligue 1. Jean-Kévin Augustin fait partie de ses indésirables. Pointé du doigt par les proches du jeune attaquant, le nouvel entraîneur des Canaris les a plutôt invités à aider leur protégé à retrouver son meilleur niveau.

FC Nantes : Kombouaré justifie la mise à l'écart d'Augustin

Jean-Kévin Augustin (attaquant de 23 ans), Thomas Basila (défenseur central de 21 ans) et Bridge Ndilu (avant-centre de 20 ans) du FC Nantes ont été mis à l’écart du groupe professionnel. Une décision prise par le nouveau coach des Canaris. Antoine Kombouaré a justifié sa décision par la méforme actuelle de ces trois jeunes joueurs.

En effet, il souhaite travailler avec un groupe restreint et concerné par le gros défi du maintien dans l’élite. Toutefois, la décision du successeur de Christian Gourcuff a froissé le clan de Jean-Kévin Augustin. Et pour L’Équipe, Antoine Kombouaré a répondu ce dernier. « À mon grand regret pour Jean-Kévin, il n'est pas prêt. Et il ne sera pas prêt non plus demain, parce qu'il est beaucoup trop en retard », a-t-il expliqué dans un premier temps.

« Comme je n'ai pas le temps, j'ai décidé de mettre fin à ça. Aujourd'hui, il est écarté du groupe professionnel du FC Nantes parce que j'ai besoin d'avoir un groupe resserré, des joueurs 100 % prêts physiquement et mentalement. C'est aussi une décision que j'ai prise pour qu'il y ait une prise de conscience. Là, on faisait de l'entretien, on avait le sentiment de l'aider et, en fait, on ne l'aidait pas », a indiqué le technicien kanak, ensuite.

Message du coach du FCN à l'entourage d'Augustin

Pour finir, le nouveau patron du staff technique du Football Club Nantes a transmis un message aux proches du joueur formé au PSG. « Il faut vraiment que Jean-Kévin Augustin comprenne qu'aujourd'hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c'est un message qui s'adresse aussi à son entourage : ‘’que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot’’ », a glissé Antoine Koumbouaré.













