PSG Mercato : Leonardo attend de voir pour Moise Kean

Publié le 25 février 2021 à 17:00

Buteur lors de la victoire du PSG contre le Barça au Camp Nou mardi en 8es de finale de Ligue des champions (4-1), Moïse Kean séduit à Paris. L'international italien prêté par Everton se sent bien au club de la capitale, mais rien n'est encore décidé pour son avenir. Sur France Bleu Paris ce jeudi, le directeur sportif parisien, Leonardo, a évoqué l'avenir encore incertain de l'Italien.

Le PSG séduit par Moïse Kean

En manque de temps de jeu à Everton, Moïse Kean (20 ans) est arrivé au PSG sous forme de prêt à l'automne 2020 en fin de mercato pour une saison, sans option d'achat. Auteur déjà de 14 buts toutes compétitions, sa récente performance en Champions League a une nouvelle fois séduit. Il est désormais le second meilleur buteur de l'effectif parisien. L'ancien joueur de La Juventus, a les faveurs de Mauricio Pochettino. Lorsqu'il a fallu choisir entre Pablo Sarabia et Kean, le technicien argentin a tranché en faveur de l'Italien. Début février, une ancienne gloire du PSG louait les qualités du joueur. Miguel Pauleta avait confié au micro de PSG TV ce qu'il pensait de Kean : " C’est un joueur de grand talent, un jeune joueur très physique. Il regarde toujours le but. C’est important pour le PSG d’avoir un joueur comme lui. Icardi, Neymar, Mbappé sont des joueurs qui peuvent la différence à tout moment mais c’est important d’avoir un joueur comme Kean. Il a beaucoup d’ambition, il peut apporter beaucoup de choses à l’équipe ", avait-il souligné. Cependant l'avenir de l'attaquant au club parisien n'est pas encore décidé. Leonardo a exprimé un souhait de le garder à Paris, du côté d'Everton, le club est ouvert aux négociations et Moïse Kean pourrait à l'été devenir un joueur du Paris SG. Pour rappel il reste encore 3 ans de contrat à Kean avec Everton.

Leonardo est encore incertain

Sur France Bleu, Leonardo a tenu des propos élogieux concernant Kean : " On a fait le choix d’avoir un joueur très jeune, un joueur qu’on connaît depuis longtemps, on savait ce qu’il pouvait nous donner. C’est vrai qu’on a fait un choix de l’avoir pour un an et après de voir la situation. C’est vrai qu’un joueur comme lui, c’est quelqu’un qu’on n’a pas envie de perdre. C’était sûrement pour lui une opportunité de venir ici jouer la Champions League. Quand il joue, il marque, il joue très bien. Il est très jeune, il a devant lui un futur très important, c’est sûr ", a souligné le dirigeant parisien. Concernant les négociations avec Everton, Leonardo n'a pas de certitudes pour l'instant : " Là, c’est difficile de savoir, je pense que l’on va mieux comprendre la situation vers la fin. C’était un choix, on ne pouvait pas faire autrement que le prêt et je pense que aujourd’hui, avoir Kean pour un an a disposition, c’était déjà quelque chose de très positif. Si on peut entrevoir le futur dans certaines conditions et on va voir lesquelles, on va essayer et voir comment ça se passe. Mais aujourd’hui c’est très compliqué de savoir comment ça va se passer ", a conclu le Brésilien. Du côté des Toffees, la situation n'est pas claire non plus. Après avoir déclaré que le joueur allait revenir à la fin de la saison, en janvier Carlo Ancelotti avait laissé la porte ouverte à des discussions avec le Paris Saint-Germain La valeur du joueur serait estimée entre 45 et 50M €.













Par Hind