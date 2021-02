OM : Nasser Larguet ne fera partie du staff de Sampaoli

Publié le 26 février 2021 à 14:35

Avant le match contre l'OL dimanche (21h), Nasser Larguet l'entraîneur de l'OM s'est présenté en conférence de presse où il a évoqué la prépartion du groupe et son avenir après l'arrivée du nouvel entraîneur.

Nasser Larguet : " J'aborde tous les matches de la même manière "

Questionné sur le match contre l'OL, deuxième au classement de la Ligue 1 et un candidat au titre de champion de France, alors que l'Olympique de Marseille éprouve encore des difficultés à se remettre de son passage à vide en début d'année, Nasser Larguet a évoqué son état d'esprit et celui de ses joueurs avant l'Olympico : " On a profité d'une semaine complète pour la préparation. On a fait de très bonnes séances d'entraînement, je suis content. On devait corriger des problèmes qu'on avait, notamment les matches qu'on a fait n'étaient pas toujours aboutis en terme de conservation de balle (...) J'aborde tous les matchs de la même manière. On va affronter les deux leaders du championnat (Lyon et Lille), c'est intéressant à vivre pour les joueurs et le staff. On connait les enjeux pour les deux premières places et pour nous, pour grappiller des points et jouer un rôle dans les cinq premières places. On n'est pas dans le rôle d'arbitre, on est là pour faire de la compétition de haut-niveau et gagner des matches , peu importe qui gagne le titre. Ce seront des matchs à enjeux pour nous et recoller dans les cinq première places ", a-t-il souligné.

Si Sampaoli arrive à l'OM, Nasser ne fera pas partie du staff

Questionné sur l'arrivée de Jorge Sampaoli, annoncé tout proche de s'engager à l'OM, Nasser Larguet a répondu sans détours : " Je n'ai pas plus d'informations que vous qur l'arrivée d'un nouveau coach. En attendant, je suis dans la peau d'un entraîneur, on a stoppé la spirale de la défaite, l'équipe se retrouve. je continue dans ce sens. Quand un staff arrivera, je reviendrai à la formation. Briguer une place dans le staff, ce n'est pas mon objectif." Au sujet le l'incertitude quant à la date d'arrivée du coach argentin, Nasser a déclaré que cela ne le préoccupait pas vraiment "Non, ça ne me dérange pas. je continue le travail qui m'a été demandé et je le fais (...) On a une très bonne relation avec Longoria, il est à l'écoute de la formation, sur le plan sportif et l'avenir des jeunes. Il m'a demandé de prendre l'intéruim. On a une réunion d'une heure chaque jour pour discuter de l'état des troupes et du centre de formation ", a-t-il déclaré.













Par Hind