ASSE : Buteur contre Reims, Charles Abi défie le FC Lorient

Publié le 26 février 2021 à 19:05

L'ASSE a obtenu le point du match nul contre le stade de Reims, grâce à Charles Abi. Sorti du banc de touche à l'heure de jeu, le jeune attaquant qui avait égalisé pour les Verts (1-1, 89e). Avant le déplacement à Lorient, il se dit confiant.

Charles Abi, sauveur de l'ASSE contre Reims

Charles Abi a fait le plein de confiance lors du dernier match de l'ASSE, en Ligue 1. C’était face au Stade de Reims, samedi dernier, au stade Geoffroy-Guichard. Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, le jeune attaquant a foulé la pelouse à la 59e précisément, à la place de la recrue hivernale Anthony Modeste. Menée (1-0, 72e), l’AS Saint-Étienne avait été sauvé par l'avant-centre de 20 ans. Il avait repris de volée, du pied droit, un ballon renvoyé plein axe par le défenseur rémois Marshall Munetsi. C’était le 3e but de la saison de Charles Abi, en 13 apparitions en Ligue 1 pour seulement 5 titularisations.

L'attaquant promet de ramener des points de Lorient

Décisif contre Reims, le joueur formé à l'ASSE se sent en confiance avant d’affronter le FC Lorient, dimanche. « Il faudra qu’on soit attentifs. On s'attend à un match compliqué, mais on va se déplacer avec l'espoir de rapporter des points », a-t-il rassuré, après être revenu sur son dernier but. « Ça fait du bien mentalement. D'autant que ce but nous a permis d'arracher le nul (1-1). Ça prouve une chose : les efforts paient. Il faut que je continue à travailler pour poursuivre sur cette lancée. Je ne dois pas me relâcher », a déclaré le natif de Clermont-Ferrand.

Pour finir, Charles Abi a évoqué la concurrence avec Anthony Modeste. « C’est un très bon attaquant. On échange quotidiennement dans le vestiaire. Je regarde ce qu'il fait à l'entraînement pour continuer à progresser. On apprend beaucoup d'un tel joueur », a-t-il confié.













Par ALEXIS