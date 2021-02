OL : Lille éliminé en C3, Garcia reçoit un avertissement

Publié le 27 février 2021 à 06:45

Après un exercice 2019-2020 tronqué, l’ OL fait office de candidat au titre cette saison. En quête du titre en championnat, Lyon devra davantage se méfier de Lille, récemment sorti de la Ligue Europa.

Rudi Garcia en quête d’un nouveau titre avec l’ OL

Dauphin du Lille OSC, l’Olympique lyonnais est bien parti pour jouer le titre cette saison. Les Gones ont d’ailleurs terminé champion d’hiver avant de connaître quelques coups d’arrêt en début de seconde moitié de saison. Les Gones jouent d’ailleurs gros ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1 Conforama. Les hommes de Rudi Garcia se déplacent sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Un rendez-vous qui pourrait s’avérer crucial pour la suite de la saison. Ramener un bon résultat du Vélodrome permettrait à Lyon de maintenir la pression sur Lille et Paris. Avant cette affiche du championnat, Niko Kovac a d’ailleurs envoyé un avertissement à Rudi Garcia. Surtout que le Lille OSC pourra davantage s’impliquer en championnat suite à son élimination en Ligue Europa.

Niko Kovac voit Lille et Paris menacer Lyon

Quatrième de Ligue 1 Conforoma, l’AS Monaco s’est offert un succès de prestige contre le PSG lors de la dernière journée. Pour autant, Niko Kovac refuse de parler de titre. Le technicien croate estime que l’élimination de Lille en Ligue Europa constitue surtout une mauvaise nouvelle pour l’ OL et le Paris Saint-Germain. « C’est peut-être une mauvaise nouvelle pour Lyon et le PSG, un peu moins pour nous […] Ils vont pouvoir se concentrer davantage sur la Ligue 1. Ils vont être plus frais, plus concentrés sur la lutte pour le titre. Car c’est une lutte qui concerne surtout Lille, Lyon et le PSG », a indiqué l’entraîneur monégasque.













Par Ange A.