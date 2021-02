Vente OM : Frank McCourt tranche après l'éviction d'Eyraud

Publié le 27 février 2021 à 09:00

Après avoir démis Jacques-Henri Eyraud de ses fonctions, Frank McCourt s’est exprimé sur la vente de l’ OM. Le propriétaire du club phocéen croit toujours dur comme fer en son « Champion’s Project ».

Frank McCourt rassure pour la vente de l’ OM

Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président de l’Olympique de Marseille depuis vendredi. Dans un communiqué, Frank McCourt a annoncé la nomination de Pablo Longoria en remplacement de JHE. Cet ajustement effectué, le propriétaire de l’ OM a tenu à rassurer au sujet d’une vente du club. Dans une lettre aux supporters parue dans La Provence, l’entrepreneur bostonien a démenti une prochaine cession de Marseille. Il s’inscrit encore dans la durée avec un objectif clair pour l’avenir. « Je m’engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre, et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui […] Je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations », a assuré le patron marseillais.

Longoria et Sampaoli pour mener le « Champion’s Project »

Pour mener à bien ses ambitions, Frank McCourt veut s’appuyer sur de nouveaux hommes. Outre Pablo Longoria, le propriétaire de Marseille a officialisé l’arrivée de Jorge Sampaoli. L’Argentin est le nouvel entraîneur du nonuple champion de France. L’ancien sélectionneur de l’Albicéleste vient de finir 3e du championnat brésilien avec l’Atlético Mineiro. Il s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club phocéen. Après ces ajustements, Frank McCourt appelle désormais à l’unité avec les supporters. Il va d’ailleurs les rencontrer dans les prochains jours. « À présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membres de la même famille, celle de l’ OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même », a-t-il confié en prélude à cette rencontre.













Par Ange A.