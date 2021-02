OL Mercato : Un cadre lyonnais prend position pour Garcia

Publié le 27 février 2021 à 12:20

En attendant de connaitre le sort de Rudi Garcia à la tête de l' OL, un cadre du vestiaire du club rhodanien a apporté ouvertement son soutien à l’entraîneur des Gones.

OL : Dubois milite pour le maintien de Rudi Garcia

En fin de contrat à l’ OL le 30 juin 2021, Rudi Garcia ne sait pas encore si son contrat sera reconduit ou pas. Jean-Michel Aulas a décidé d’attendre la fin de l'exercice 2020-2021 avant de prendre sa décision concernant l’avenir du coach de son équipe. Il veut d’abord s’assurer du résultat de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, avant de prolonger ou non le bail du technicien français.

Dans l’attente de la décision du président de l’ OL, Léo Dubois a donné son avis sur la situation de Rudi Garcia. Il souhaite la prolongation du contrat de ce dernier. « C'est un coach qui nous amène à gagner, à avoir des résultats donc oui » , a-t-il répondu sur Canal+. Contrairement aux supporters qui ne portent pas l’ancien coach de l’Olympique de Marseille dans leur coeur, le défenseur lyonnais milite pour son maintien. « Ça me ferait plaisir qu'il soit là l'année prochaine », a-t-il insisté.

Le résultat des Lyonnais changera le destin du coach ?

Toutefois, Léo Dubois est conscient que la décision n’appartient pas aux joueurs, mais plutôt à la direction de l’OL et au concerné. « Après ce n'est pas mon dossier, c'est à lui et au club de le gérer en interne. Nous, on doit se concentrer sur nos objectifs et nos résultats. Je pense qu'en les remplissant en fin de saison, tout le monde sera content », a déclaré l’arrière latéral droit international français. Il faut dire que Rudi Garcia a réussi à conduire Lyon en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Ligue des champions en 2020. Cette saison, l'équipe de la capitale des Gaules est 2e de la Ligue 1, devant le PSG, en 26 journées disputées. Mais Jean-Michel Aulas n'est toujours pas convaincu de garder le coach de 57 ans.













Par ALEXIS