PSG Mercato : Beckham, nouvelle menace dans le dossier Messi

Publié le 01 mars 2021 à 07:00

L’avenir de Lionel Messi fait également débat Outre-Atlantique. Président de l’Inter Miami, David Beckham ne cache pas son désir de signer la superstar en fin de contrat au FC Barcelone.

David Beckham s’immisce dans le dossier Messi

Ancien du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, David Beckham dirige aujourd’hui l’Inter Miami. La franchise californienne s’apprête à vivre sa deuxième saison en MLS, l’élite du football nord-américain. À l’aube de cette nouvelle saison, la légende des Three Lions s’est prononcée sur les ambitions de son club pour le mercato. Après avoir accueilli les anciens Turinois Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain l’été dernier, l’ancien milieu parisien souhaite désormais s’offrir de grands noms du football. « Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui ajoutent au faste et au glamour, mais nous voulons aussi avoir l’occasion de faire venir de grands noms », a-t-il déclaré à l’AFP selon les propos relayés par Eurosport. Parlant de « grands noms », l’Anglais fait notamment allusion à Lionel Messi et son rival Cristiano Ronaldo. S’agissant de l’Argentin, il est libre de s’engager avec le club de son choix depuis janvier. Le Portugais quant à lui dispose encore d’une année de contrat avec la Juventus de Turin.

Un sérieux concurrent pour le PSG ?

En fin de contrat au Barça, le sextuple Ballon d’Or ne manque pas de prétendants. Des intérêts du Paris Saint-Germain et de Manchester City reviennent d’ailleurs avec insistance. L’issue de la prochaine élection présidentielle au FC Barcelone devrait également influencer le choix de l’Argentin. Malgré cette concurrence de taille, David Beckham veut croire en ses chances, autant pour La Pulga que pour CR7. « Bien sûr, nous voulons toujours faire venir de grands joueurs. Miami est une ville qui attire tout le monde et ce genre de joueurs [Messi et Ronaldo] sont ceux que nous aspirons à faire venir ici », a indiqué l’ancien Mancunien. Reste plus qu’à savoir si les principaux concernés sont disposés à vivre le rêve américain.













Par Ange A.