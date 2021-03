OM : McCourt dévoile les raisons du limogeage d'Eyraud

Publié le 01 mars 2021 à 09:00

Pour le plus grand bonheur des supporters de l’ OM, Frank McCourt a démis Jacques-Henri Eyraud de ses fonctions de président. L’entourage du propriétaire de Marseille a justifié cette décision.

Les raisons de l’éviction d’Eyraud à la tête de l’ OM dévoilées

Conspué par les supporters de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président du club phocéen. Frank McCourt, le propriétaire de l’ OM, a nommé l’Espagnol Pablo Longoria en remplacement de JHE. Dans les colonnes de L’Équipe, l’entourage de l’homme d’affaires américain a dévoilé les raisons du limogeage d’Eyraud. Outre ses relations tendues avec les supporters, ses résultats sportif et financier étaient loin de satisfaire le propriétaire de Marseille. « Il y a eu des maladresses et des erreurs sur ce qu’est l’OM pour les Marseillais. Au-delà de ça, il avait un objectif, sportif et financier. Et il n’a pas réussi […] C’est la vie et l’actionnaire doit prendre les décisions en conséquence », a-t-on expliqué au quotidien sportif.

Des plus à mettre à l’actif d’Eyraud ?

Malgré ce tableau, le clan de Frank McCourt note du positif sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud. « Le bilan n’est pas si négatif. Il y a eu de bonnes choses avec la restructuration du centre de formation ou les actions sociales menées notamment pendant le confinement […] Mais il n’a pas été toujours à l’écoute de Marseille », fait-on savoir. Limogé de la présidence de l’ OM, JHE reste un responsable du club phocéen. Il a intégré le conseil de surveillance du nonuple champion de France.













Par Ange A.