PSG Mercato : Leonardo a de la concurrence sur un gros dossier

Publié le 01 mars 2021 à 16:30

Le PSG a repris la deuxième place de la Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais ce week-end, suite à sa victoire (4-0) sur la pelouse du Dijon FCO et après le nul de l'OL à Marseille (1-1). Les Parisiens reviennent également à deux points du LOSC, leader du championnat. Bien partis en Ligue des champions - victoire (4-1) en huitièmes de finale aller à Barcelone -, les Parisiens de Mauricio Pochettino sont lancés pour la fin de saison. Mais Leonardo prépare également le mercato de la saison prochaine au Paris SG, et convoite des joueurs en fin de contrat, qui seront légion en juin prochain. Mais pour l'un d'entre eux, le directeur sportif brésilien va devoir batailler ferme.

Pep Guardiola fait confiance à Kun Agüero

Après plus d'un an d'absence des terrains, Sergio Agüero a fait son retour au football. L'Argentin a joué pour la première fois depuis très longtemps lors de la victoire de Manchester City face à West Ham (2-1). Et si l'équipe de Pep Guardiola file vers le titre à vitesse grand V en Premier League, pas question pour l'entraîneur espagnol de délaisser le meilleur buteur du club. "Il y a d'autres joueurs qui sont prêts et veulent aussi jouer. Je sais que Sergio est très important pour nous. Avec ce qu'il a fait pour ce club, c'est le joueur le plus important. Il a marqué le but le plus important. Il a fait partie de tous les succès du club. On veut l'aider pour qu'il revienne. Mais en même temps, contre West Ham, Raheem Sterling n'a pas joué, Phil Foden n'a pas joué, Bernardo Silva n'a pas joué. J'essaye de faire en sorte que tout le monde soit impliqué, que tout le monde se sente concerné. C'est ce que je veux. Il y aura des matches qui seront serrés et difficiles, et on aura besoin d'un but. On aura besoin de marquer un but. Qui est le meilleur pour cela ? C'est lui. Les chiffres, c'est lui. Mais pour revenir d'un an de blessure, il a besoin de temps." C'est petit à petit que Kun Agüero, en fin de contrat à l'issue de la saison, reprendra ses marques, alors que Manchester City est en ballottage favorable en Ligue des champions après sa victoire (2-0) sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach en huitièmes de finale aller.

Le PSG n'est pas seul à convoiter l'Argentin au mercato

Agüero en fin de contrat, c'est une aubaine pour le PSG et son compatriote Mauricio Pochettino, qui a validé auprès de Leonardo l'idée de proposer un contrat à l'attaquant de 32 ans. Mais le PSG n'est pas seul sur le coup. En effet, selon les informations du média italien Virgilio, le Paris SG devra faire face à la féroce concurrence de la Juventus. Le profil de l'Argentin plait beaucoup aux dirigeants turinois, qui devraient eux aussi entrer dans la course à la signature du buteur. Les arguments Angel Di Maria, voire Lionel Messi, pourraient cependant peser lourd dans la balance côté PSG. Le sort de Mauro Icardi, mais aussi de Moise Kean, en prêt d'Everton et brillant depuis le début de la saison, devraient aussi décider de l'issue de l'option Agüero.













Par Matthieu