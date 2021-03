OM : Gros signe d'apaisement entre McCourt et les supporters

Publié le 02 mars 2021 à 08:08

Frank McCourt, propriétaire de l’ OM, avait annoncé une rencontre avec les supporters de son club à Marseille pour mettre fin aux tensions entre ces fans et la direction. Il a respecté sa parole, selon les échos de la rencontre qui s'est tenue lundi.

OM : McCourt tenait à parler aux supporters

Sous la pression des supporters de l’ OM, Frank McCourt a limogé Jacques-Henri Eyraud vendredi dernier et a nommé Pablo Longoria au poste de président. Dans une lettre ouverte adressée aux fans en colère, le milliardaire américain avait promis une rencontre avec les fans du club phocéen afin de faire baisser les tensions. Pour lui, les supporters marseillais tiennent une place importante dans la vie du club.

« Je viens à Marseille pour m’assoir avec vous, chers supporters, pour construire ensemble notre avenir et aller de l’avant. Nous avons besoin d’être ensemble pour réussir ce parcours. J’ai besoin de chaque supporter, chaque joueur, de chaque salarié. Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements. C’est fait. […] À présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membres de la même famille, celle de l’ OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même. […] C’est une certitude, le meilleur de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas la violence… », avait écrit Frank McCourt dans La Provence.

La mise en demeure des conventions annulée ?

Trois jours plus tard, ce dernier a joint l’acte à la parole. Il a effectivement rencontré les fans de l’OM dans la cité phocéenne. Et la bonne nouvelle est qu'il a abandonné l’idée de la mise en demeure des groupes de supporters ultras, annonce le communiqué officiel sur le site internet de l’Olympique de Marseille. Cette décision annoncée faisait suite à la descente des fans Marseillais en colère sur la Commanderie.

« L'ambiance était bonne », a confirmé l’homme d’affaires américain, dans le médial régional. « Les premières discussions ont été constructives. Je suis confiant. Nous avons d'autres rendez-vous demain et nous avançons dans la bonne direction. J'ai bon espoir qu'à l'issue de nos conversations, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre avec les supporters », a poursuivi Frank McCourt.

Selon le journaliste Hugo Amelin de RTL France sur Marseille, Rachid Zeroual, un des responsables de groupe de supporters de l’ OM, est sorti souriant de la rencontre. « La mise en demeure des conventions est annulée. McCourt garantit qu’il ne vendra pas le club et que JHE est écarté. Les groupes proposent aussi de rembourser les dégâts de la Commanderie », disent les informations du confrère sur son compte Twitter.













Par ALEXIS