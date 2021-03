PSG : Les propos très élogieux de Pochettino sur Mbappé

Publié le 02 mars 2021 à 09:30

Dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, Mauricio Pochettino s'est livré au sujet de son arrivée au PSG, ses objectifs et ses relations avec Leonardo et ses joueurs. Il a tenu également des propos très élogieux concernant Kylian Mbappé.

Une expérience différente au PSG

Arrivé au PSG en début d'année pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino vit ce retour au club parisien différemment de son expérience en tant que joueur. Interrogé par l'AFP au sur comment il vit ce retour, le technicien argentin a répondu en toute franchise : " Avec beaucoup d’intensité ! En deux mois, nous avons vécu beaucoup de moments difficiles, parce que nous avons disputé treize matches officiels, avec une intensité énorme. Il y a aussi eu le coronavirus, que nous avons contracté au sein de l'encadrement, à différents moments. Et la situation de l'équipe, avec beaucoup de blessés. Il a fallu s'adapter à une réalité qui évoluait chaque jour (...) L'évolution (au PSG, ndlr) a été énorme, mais le plus important est que l'identité perdure, c'est quelque chose qu'un club ne doit jamais perdre ", a-t-il souligné.

Leonardo n'entretenait pas de bons rapports avec le prédécesseur de Pochettino, ce serait même la raison principale du licenciement du coach allemand, cependant pour l'Argentin, les rapports avec le directeur sportif brésilien sont au beau fixe pour le moment : " Avec Leonardo, nous avons eu d'emblée une bonne entente. Quand on est au PSG, la responsabilité, c'est de gagner chaque match. Inutile qu'il me le dise, c'est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu'un staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les joueurs s'adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à eux ".

Mbappé, le successeur de Messi et Ronaldo

Alors que les discutions sont toujours en cours avec Kylian Mbappé pour sa prolongation au Paris Saint-Germain, son entraîneur a eu des mots très forts pour lui : "Je crois qu'il (Kylian) est déjà parmi les meilleurs du monde, il lui faut du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite et qu'il obtiendra (...) Il a le potentiel pour leur succéder, il ne lui manque rien d'autre que le temps. On ne peut pas accélérer le processus ". Une appréciation qui touchera sans doute le joueur, qui n'a toujours pas décidé de son avenir. Leonardo travaille sur la prolongation de Mbappé, un de ses dossiers phares, avec la prolongation de Neymar, mais l'ex-monégasque attendrait encore certaines garanties avant de prendre sa décision. A suivre.













Par Hind