PSG : Très mauvais signes avant le retour contre le Barça

Publié le 02 mars 2021 à 12:00

Blessé depuis le match du Paris Saint-Germain contre le SM Caen en Coupe de France le 10 février, Neymar ne serait pas encore proche d'un retour. Le Brésilien avait déjà raté le match aller du PSG en 8es de finale de Ligue des Champions contre le Barça, il devra vraisemblablement rater le retour également.

Neymar vit mal son absence

Neymar n'a décidément pas de chance. Une nouvelle fois blessé avant une échéance importante en Champions League, le Brésilien a dû renoncer à la rencontre très attendu face au FC Barcelone en février. Annoncé absent pour au moins quatre semaines, pour ce qui était estimé être une lésion du long adducteur gauche, le diagnostic serait moins grave désormais, avec une déchirure musculaire dont le joueur pourrait bien se remettre plus rapidement. Toute la question reste désormais l'évolution de sa récupération. Neymar pousserait pour revenir contre le Barça pour le match retour au Parc des Princes (le 10 mars), l'ancien joueur du club catalan veut absolument affronter son ancienne équipe, quitte à précipiter son retour. Ce qui ne serait pas du goût du staff du PSG et de Mauricio Pochettino qui compte sur son attaquant star pour la suite de la campagne européenne. Un retour prématuré augmenterait le risque de rechute. Le Parisien évoquait cette envie du joueur de revenir face à ses anciens coéquipiers : " Il rêve de rencontrer et même d'éliminer de la Ligue des Champions son ancien club".

Peu de chance pour un retour pour PSG-Barça

Les chances de voir Neymar revenir contre Barcelone sont minimes, même en tant que remplaçant, le joueur serait bien trop juste rapporte Le Parisien. Concernant son programme de réathlétisation et l'évolution de sa blessure, le journal a interrogé l'ancien médecin de l'équipe de France, Jean-Marcel Ferret, qui a fait le point : " La course en ligne droite n'éprouve pas les adducteurs. Avec des exercices d'appuis, il a voulu tester son muscle, voir la réaction de celui-ci. Il me paraît parfaitement dans les temps. S'il en est là, c'est qu'il a cicatrisé. Il lui faudra encore une semaine avant de retrouver l'entraînement collectif. Entre une petite semaine et une semaine normale, a estimé médecin. Il va travailler de manière spécifique, avec un préparateur pour retrouver de la condition physique. On ne peut le remettre avec le groupe que s'il a récupéré son potentiel de base. Surtout cette semaine va lui permettre de renouer avec la force et l'élasticité de son muscle. Il lui faut retrouver ses automatismes dans le jeu collectif. Il devra cette fois tester ses adducteurs en situation réelle et seules les oppositions le permettent. C'est une étape cruciale ". Selon les estimations du médecin, Neymar devrait probablement revenir pour la réception du FC Nantes (14 mars) en Ligue 1, à savoir si cela sera en tant que titulaire ou remplaçant.













Par Hind