OL Mercato : Plusieurs clubs se bousculent pour Memphis Depay

Publié le 02 mars 2021 à 11:00

Memphis Depay se rapproche davantage de son départ de l'OL. Son contrat expire le 30 juin 2021 et il n’est pas enclin à prolonger. En plus du FC Barcelone, de grosses écuries sont en embuscade pour le recruter à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour Jean-Michel Aulas, qui espère, jusqu’au bout, une prolongation de l’attaquant néerlandais.

OL : Aulas espère la prolongation de Memphis Depay

Memphis Depay et l'OL n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la signature d’un nouveau contrat, alors que le bail initial qui les lie prend fin dans quatre mois. Dès lors, le capitaine du club rhodanien se dirige tout droit vers un départ libre de Lyon. Jean-Michel Aulas a confirmé récemment qu’il n’a pas été capable de convaincre le joueur de rempiler. Néanmoins, il espère un accord dans les derniers instants. « Pour Memphis Depay, c’est la fin d’une aventure pour cette année. C’est un joueur de grand talent, de classe mondiale, et il n’y en a pas tant que ça dans l’effectif [...] J’ai toujours souhaité qu’il reste, mais nos propositions n’ont pas été retenues [...] Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas », avait déclaré le président de l’Olympique Lyonnais, dans Le Progrès.

Le Barça et trois grands clubs intéressés par le buteur des Lyonnais

L’ancien joueur des Red Devils est la priorité du Barça depuis le mercato d’été dernier. Il était même passé tout près d’un transfert en Catalogne en janvier. Son compatriote Ronald Koeman , coach des Blaugrana, est toujours intéressé par ses services et attend l’élection du nouveau président du club, afin de passer à l’offensive. Mais les Catalans ne sont pas seuls sur le coup. Le Mirror confirme l’intérêt de Liverpool, de la Juventus et de Manchester United pour le buteur de l'OL. Grâce à son statut de joueur bientôt libre de tout engagement, Memphis Depay attire évidemment de nombreux prétendants. L’AC Milan, qui cherche le successeur de Zlatan Ibrahimovic, est également intéressé par le profil du N°10 des Gones.













Par ALEXIS