Stade Rennais Mercato : le nom du futur entraîneur se précise

Publié le 02 mars 2021 à 14:30

La démission surprise de Julien Stéphan a pris de court le Stade Rennais. Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge et Noir, et Nicolas Holveck, le président, doivent lui trouver rapidement un successeur, le temps d'un intérim effectué par Philippe Bizeul, passé d'adjoint de Stéphan à entraîneur de l'équipe première. Alors que Rennes se déplace sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, mercredi (19h), pour la 28e journée de Ligue 1, quelques noms commencent à sortir dans les médias, dont un qui se fait entendre de plus en plus fort. Si le SRFC veut prendre son temps pour choisir, il semble néanmoins avoir quelques pistes sérieuses.

Florian Maurice dresse le portrait du prochain entraîneur

C'est dans l'urgence que Nicolas Holveck et Florian Maurice se sont présentés devant la presse, lundi, du côté du Roazhon Park. Quelques heures auparavant, L'Equipe avait annoncé la démission acceptée par la direction rennaise de Julien Stéphan de son poste d'entraîneur. Une information confirmée ensuite par le Stade Rennais dans un communiqué officiel : "Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan, a communiqué le SRFC. Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle."

Après avoir rendu hommage à l'entraîneur démissionnaire, qui a mené Rennes vers des sommets jamais connus ou oubliés - une Coupe de France, un huitième de finale de Ligue Europa contre Arsenal, un podium en Ligue 1, la première du club en Ligue des champions -, Florian Maurice a dressé le profil du prochain entraîneur du Stade Rennais. "L'unique objectif sera d'aller chercher un entraîneur qui correspondra au projet, a expliqué le directeur sportif. On travaille sur l'avenir. Depuis ce matin, j'ai reçu 70 textos et propositions d'entraîneurs. Il faut aller pas à pas et ne pas prendre de décisions hâtives. Aujourd'hui, je n'ai pas de solutions miracles. On veut un entraîneur qui sera capable de développer du jeu et des joueurs, notamment issus du centre de formation. Bruno Génésio, entre autres, a été capable de ça à Lyon."

Gourvennec, Génésio ou une surprise au Stade Rennais ?

Deux hommes se dégagent des premières informations : Jocelyn Gourvennec et Bruno Génésio. Le premier est un entraîneur du cru, qui connait bien le club et la région. Le second est libre depuis son retour de Chine cet hiver et connait bien Florian Maurice depuis leur passage commun à l'Olympique Lyonnais. Et c'est bien l'ancien Gone qui semble tenir la corde. L'Equipe écrit ce mardi que l'agent Pini Zahavi a confirmé une prise de contacts entre Génésio et le Stade Rennais. "Nous sommes en discussion", a déclaré le super agent au quotidien sportif. D'autres pistes sont sûrement à l'étude mais n'ont pas encore filtré. En attendant, les Bretons doivent se concentrer sur un déplacement périlleux au Groupama Stadium, pour enrayer une série de trois défaites consécutives et de six matches sans victoire, et repartir enfin de l'avant.













Par Matthieu