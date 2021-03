RC Lens : Quatre absents au RCL contre l'AS Saint-Étienne

Publié le 02 mars 2021 à 19:00

Le RC Lens sera privé de quatre joueurs importants contre l’ASSE, au stade Geoffroy-Guichard, mercredi (19h), lors de la 28e journée de Ligue 1.

RC Lens : Haise ne prendra pas de risque pour Ganago

Franck Haise, coach du RC Lens, va devoir modifier son équipe de départ contre l’AS Saint-Étienne, ce mercredi en championnat. Il ne pourra pas compter sur quatre joueurs et non des moindres. Absent entre Angers SCO (2-2), dimanche, Ignatius Ganago n’est pas remis de sa blessure musculaire survenue lors de l’entraînement de samedi dernier. L’entraîneur du Racing Club a confirmé l’absence de l’attaquant recruté à l'OGC Nice lors du mercato d’été dernier, contre les Verts. « Cela ne semble pas trop méchant. Il est trop court cette semaine. Je n’ai pas d’explications rationnelles sur ses blessures. À Nice, il avait déjà quelques problèmes musculaires. Il est très tonique, très souple. Ce n’est jamais des alertes importantes, mais ce sont des contretemps. Il n’y a pas grand-chose, mais il faut être vigilant pour éviter une blessure plus importante », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Gaël Kakuta indisponible aussi contre l'ASSE

Meneur de jeu du RC Lens, Gaël Kakuta également n’est pas opérationnel pour affronter les Stéphanois. Souffrant de douleurs au bassin, il sera aussi absent contre le Red Star, en 16e de finale de la coupe de France, le samedi 6 mars. « Gaël n’est pas à 100%. La douleur récurrente étant plus forte après le match à Angers. Il vaut mieux le retrouver à 100% plutôt que d’aller dans le mur », a justifié Franck Haise. Ajouté à ces deux absences de taille, celle d’Issiaga Sylla. Absent à Angers, le défenseur latéral gauche de Lensois va mieux. Cependant, il ne reprendra l’entraînement collectif qu’après le match contre Sainté, selon le coach du club promu dans l'élite. Le quatrième absent chez les Sang et Or est Cheick Doucouré. Il est suspendu pour le déplacement du RCL dans le Forez.













Par ALEXIS