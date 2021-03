OM : Ligue des champions, l’objectif de Frank McCourt douché

Publié le 03 mars 2021 à 10:15

Après avoir viré Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l'OM, Frank McCourt a rencontré les supporters de son club. Il leur a promis la Ligue des champions. Selon le commentaire de Rolland Courbis, c’est un pur effet d’annonce, afin de faire rêver le public phocéen. Sinon, l’objectif n’est pas possible à réaliser vu l'investissement du milliardaire américain depuis son arrivée en 2016.

OM : McCourt promet de gagner la Ligue des champions

Lorsque Frank McCourt a racheté l'OM aux mains de Margarita Louis-Dreyfus, il avait vendu la « Champions project » aux supporters du club provençal. Quatre saisons après, l'OM n’a pas gagné le moindre titre ou trophée. L’Olympique de Marseille avait terminé à la 2e place du championnat (2019-2020) grâce à l’arrêt brutal de la saison dernière, en raison de la pandémie de Coronavirus. Ayant bénéficié de cette situation inattendue, le club avait été qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue des champions. Mais l’équipe d’André Villas-Boas a été humiliée dans son groupe (C). Elle a enregistré 5 défaites et une seule victoire, synonyme de la dernière place et d’une élimination précoce.

En Ligue 1, cette saison, l'OM est 7e avec 39 points en 26 matchs disputés et est décroché pour les places sur le podium. À la faveur de l’arrivée de Jorge Sampaoli, le propriétaire des Olympiens a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Et il a annoncé la couleur sur l’objectif du nouveau coach. « L’ambition est claire : l'OM doit être compétitif tous les ans. On doit être régulièrement dans le top 3 de la L1 et qualifié dans les compétitions européennes. Et une fois que l’on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des champions. On veut gagner des titres avec l’Olympique de Marseille. […] L’ambition est toujours là, et on va poursuivre jusqu’à la réussite », a-t-il déclaré sur RMC.

Rolland Courbis n'y croit pas

Encore du rêve vendu au public marseillais selon Rolland Courbis, car le club a des soucis pour investir sur un projet à moyen ou long terme. « Frank McCourt est en mission. Il veut le retour au calme pour éteindre l’incendie. Il veut faire les choses du mieux possible. Mais quand on connaît la situation financière de l'OM, c’est quand même extraordinaire de parler de se qualifier pour la Champions League ! Car l’OM a un déficit tous les ans », a fait remarquer le technicien français, par ailleurs consultant sur Radio Monte Carlo. « Là, Marseille a besoin d’un budget de 250 à 300 M€ pour peut-être terminer troisième. Avec ça, plus une enveloppe de 150 M€ pour les transferts, l'OM pourrait lutter avec l’OL, mais pas avec le PSG et l'AS Monaco. Mais tout ça, Marseille ne l’a pas. […] Même avec Jorge Sampaoli, je suis inquiet », a indiqué l’ancien coach des Marseillais (1997-1999).













Par ALEXIS