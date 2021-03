ASSE - RC Lens : Les compositions probables du RCL et des Verts

Publié le 03 mars 2021 à 10:45

L'ASSE et le RC Lens vont se croiser, ce mercredi soir (19h), sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Un match important pour les deux équipes, puisque les Lensois, sixièmes, veulent continuer leur marche en avant maintenant que le maintien est assuré. Tandis que l'AS Saint-Etienne, qui a subi une défaite frustrante sur la pelouse du FC Lorient ce week-end, mettant fin à sa série d'invincibilité, veut reprendre un peu de distance avec la zone rouge, sur laquelle elle n'a que cinq petits points d'avance. Mais les Verts vont devoir faire sans plusieurs joueurs face à l'équipe de Franck Haise.

Un RC Lens diminué à Saint-Etienne

Le RC Lens surprend cette saison et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le promu est dans la course pour une qualification européenne qui apparaissait presque utopique en début de saison. Les supporters des Sang et Or auraient déjà signé des deux mains pour ne serait-ce qu'un maintien. Mais face à l'ASSE, les Lensois se présentent avec de grandes ambitions et ne se fixe plus de limite, maintenant que leur avenir en Ligue 1 est assuré. "On ne va pas se cacher non plus, remarque Jonathan Clauss dans L'Equipe. Au début, on pensait maintien. On montait de Ligue 2, on voulait se stabiliser. Là, on a 41 points. Quand on regarde nos résultats, ceux de Metz, Rennes ou Montpellier, on est d’avantage dans cette course à la 5e place. place. On veut tous être dans le haut du classement. Si on n’y parvient pas, ce ne sera pas grave. Mais c’est une question de fierté. J’ai vécu le maintien et c’est très dur. Je préfère cette pression positive, être chassé. On est attendu chaque week-end et il faut en mettre plus pour imposer un rythme." Mais le RC Lens va devoir faire sans son maître à jouer, Kakuta, et ne pourra compter du Doucouré, Sylla ou encore Ganaga.

Le composition probable du RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Cahuzac, Fofana, Haïdara - Sotoca, Mauricio, Kalimuendo.

L'ASSE veut repartir vite de l'avant

Pas question pour l'ASSE de replonger dans le doute. La défaite à Lorient, après avoir mené au score, doit être un accident. Et les Verts doivent apprendre de leurs erreurs. Ils doivent faire preuve de plus de constance sur 90 minutes pour ne pas perdre des points après l'ouverture de la marque. "On manque de qualité, de la justesse dans le jeu… On manque de régularité dans nos prestations. On est cyclique. Nos résultats le prouvent. J'ai également très peu de joueurs qui arrivent à assurer de la régularité dans leurs prestations. C'est un constat", a décrypté en conférence de presse d'avant Claude Puel, l'entraîneur forézien. Et pour ce match, il sera privé de Romain Hamouma et Wahbi Khazri. Bonne nouvelle en revanche pour le groupe stéphanois : Yvann Maçon, gravement blessé au genou en début de saison, a retrouvé les terrains d'entraînement et devrait, petit à petit, retrouver des sensations.

La composition probable de l'ASSE : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Cissé, Retsos, Trauco - Camara, Boudebouz, Gourna-Douath - Modeste, Bouanga.













Par Matthieu