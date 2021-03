ASSE - RC Lens : Zaydou Youssouf lance l’opération maintien

Publié le 03 mars 2021 à 12:15

L'ASSE est toujours menacée de relégation après 27 journées de Ligue 1. Avant le prochain match de l’AS Saint-Étienne contre le RC Lens, ce mercredi (19h), Zaydou Youssouf a réaffirmé l’objectif des Stéphanois, à savoir prendre le maximum de point afin d’assurer leur maintien.

ASSE : Zaydou Youssouf, « on doit prendre le maximum de points »

L'ASSE n’a pas pris de point contre le FC Lorient, dimanche dernier. Les Verts avaient concédé une défaite aux Merlus, au stade du Mouchoir. Et dire que la victoire tendait les bras aux Stéphanois. Ils menaient à la pause (1-0), avant de se faire renverser en deuxième période (2-1). Une défaite contre un concurrent direct, qui passe encore difficilement au sein de l’équipe de Claude Puel. « La défaite à Lorient a fait très mal. […] C'est vrai, on prend peu de points face à nos concurrents directs alors que le maintien passe justement par ces matchs », a laissé entendre Zaydou Youssouf en conférence de presse d’avant-match. Le match contre le Racing Club de Lens se présente comme celui du rachat pour l'ASSE. Battu à l’aller par le club promu (2-0) à Bollaert, Sainté veut régler ses comptes avec les Sang et Or. « Le RCL avait mérité sa victoire. Cette formation est difficile à manœuvrer. Je me souviens qu'on n'avait pas fait un bon match. Cette rencontre tombe donc à pic pour prendre notre revanche », a annoncé le milieu de terrain du club ligérien. Zaydou Youssouf a assuré que l’AS Saint-Étienne « a envie de gagner et de bien faire » dans la dernière ligne droite de la saison. « Le classement est serré et lors des onze matchs qu'il reste à jouer, on se doit de prendre le maximum de points », a-t-il promis pour finir.

L'AS Saint-Étienne toujours menacée de relégation

L'ASSE est 16e avec 30 points, tandis que le RC Lens pointe à la 6e place avec 41 points. Les Stéphnaois ne sont pas encore sauvés, ils sont toujours sous la menace de la relégation en Ligue 2. Pour preuve, ils sont talonnés par le FC Lorient (26 points), le Nîmes Olympique (25 points) et le FC Nantes (24 points). Comme quoi, la course pour le maintien dans l'élite s'annonce âpre jusqu'à la dernière journée du championnat, le 23 mai 2021.













Par ALEXIS