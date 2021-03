LOSC : Galtier, son amour de l'OM et un match compliqué

Publié le 03 mars 2021 à 13:15

Leader de Ligue 1 avec ceux petits points d'avance sur le Paris Saint-Germain, le LOSC accueille l'OM pour un match compliqué, ce mercredi (21h), à l'occasion de la 28e journée de championnat. Les Lillois restent sur une élimination en seizièmes de finale de la Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam (1-2, 1-2) et n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1) contre le RC Strasbourg ce dimanche. Alors que la course au titre et le sprint final vont sérieusement débuter, plus question de perdre des points en route pour les Nordistes, qui font face à un calendrier compliqué.

Galtier mobilise ses troupes

Après le partage des points contre les Alsaciens, Christophe Galtier, le technicien du LOSC, a été déçu de la prestation de ses joueurs et a tenu à les remobiliser à 11 matches de la fin de la Ligue 1. "Je leur ai beaucoup parlé lundi, entre 25 et 30 minutes, et c'est beaucoup ça. J'ai attiré leur attention sur ce qu'était leur parcours à ce jour et sur ce qu'ils étaient aujourd'hui. Il ne faut pas lâcher, il faut être fort mentalement. Dans leur préparation personnelle, comme dans le respect des consignes. Il faut accepter ce qu'il va se passer, et notamment la concurrence. On ne doit pas se focaliser sur le possible exploit qu'on pourrait réaliser, ou envisager quelque chose d'exceptionnel", a expliqué l'entraîneur de Lille OSC en conférence de presse d'avant match.

Pour le titre, "il faut tout mettre en oeuvre et tout donner", a ajouté Christophe Galtier. "Peut-être qu'on ne va pas y arriver car les trois autres aussi veulent être champions. On sera peut-être quatrième avec plus de points qu'il y a deux ans. Mais si on n'y arrive pas, ce ne sera pas un désastre. Il y a eu beaucoup de louanges sur notre équipe, dans les médias et ailleurs, mais il ne faut pas que tout cela soit une chape de plomb. Ce n'est que du bonheur d'être là. Beaucoup de joueurs aimeraient être là, ça se présente rarement dans une carrière."

Le LOSC se méfie d'un OM différent

Il faut donc en profiter, mais ça ne rendra pas le match face à l'OM plus simple. Et le LOSC doit se méfier d'une équipe qui a retrouvé un peu de sérénité, du moins sur le terrain. "Son projet de jeu est différent et son entraîneur, Nasser Larguet, assure l'intérim de belle manière. J'aime ce qu'il renvoie dans son discours et sa posture, son calme et sa sérénité. Il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il doit faire. C'est un exemple à suivre par rapport à certains intérimaires. Il a changé le système et relancé des joueurs. Il a envie de faire les choses ensemble. Il a su fédérer autour du discours et du projet" a fait remarquer Galtier. "L'OM est mieux en termes de résultats et de jeu. On aurait pu craindre du résultat, dimanche quand il a été mené contre Lyon, mais sa personnalité et son jeu ont été intéressants en deuxième période. Le nul a été équitable. Marseille renvoie une meilleure image qu'à un certain moment. L'OM a le droit de croire qu'il peut finir cinquième."

Et Marseille reste une ville à part pour Christophe Galtier : "Marseille pour moi, ce sont d'abord des matches en famille dans les tribunes. Avant d'atterrir à Marseille où mon papa avait été muté, j'avais découvert le football au stade à Lyon, en voyant de sacrés joueurs. Mon père était policier et il faisait la sécurité au Stade Vélodrome, on y allait ensemble, on avait la chance de ne pas payer les places à l'époque. Ce sont des souvenirs de famille. L'un de mes cousins (Jean-Charles De Bono) a ensuite fait partie de l'épopée des Minots (de 1980 à 1985). Marseille est une partie de mon adolescence et de mon apprentissage. Avec Gérard Gili, comme entraîneur. Marseille, c'est un ensemble, une vie familiale et sociale. Mais je n'ai pas d'obsession de devenir un jour entraîneur de l'OM. Et je n'aurai aucune frustration si à la fin de ma carrière je n'ai pas entraîné l'OM. J'aime vivre à Marseille et à Cassis. J'aime aller au Vélodrome." Et Christophe Galtier retrouvera Marseille ce mercredi soir avec le LOSC, malheureusement à huis clos...













Par Matthieu