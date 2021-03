PSG : Pochettino reçoit un sérieux avertissement du Barça

Publié le 04 mars 2021 à 06:00

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, le Barça a frappé un coup retentissant mercredi en demi-finale de la Coupe d’Espagne. Paris de son côté s’est contenté du service minimum contre les Girondins de Bordeaux.

Diminué, Paris ramène les trois points de Bordeaux

Le Paris Saint-Germain a conforté sa deuxième place en championnat mercredi. Privé de nombreuses stars dont Neymar Jr, Kylian Mbappé, Moise Kean ou encore Alessandro Florenzi, le PSG a dominé les Girondins des Bordeaux sur le plus petit des scores. Le salut côté parisien est venu de Pablo Sarabia, auteur du seul but de cette rencontre comptant pour la 28e journée de Ligue 1 Conforama. Cette victoire est de bon augure avant le match retour entre Paris et Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions. Les deux équipes vont se retrouver mercredi le 10 mars au Parc des Princes. Comme le PSG, le Barça était également sur le pont ce mercredi. Les Blaugranas jouaient contre le FC Séville en demi-finale retour de la Copa del Rey.

Le Barça signe une remontada avant de retrouver Paris

Battu à l’aller (2-0) sur la pelouse du FC Séville, le FC Barcelone a signé une remontada contre les Rojiblancos. Les Blaugranas se sont imposés aux prolongations (3-0) pour s’offrir une place en finale de la Coupe. De quoi inquiéter Mauricio Pochettino une semaine avant leurs retrouvailles au Parc des Princes. La bande à Lionel Messi s’était inclinée (1-4) sur ses bases contre les Parisiens. Ils peuvent s’inspirer de l’exploit réalisé contre Séville pour s’offrir une nouvelle remontada sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Une victoire sur le même score le 10 mars prochain leur permettrait de se qualifier pour les quarts de la C1 au détriment de Paris. Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman sait qu’il est encore loin de rééditer pareille performance contre Pochettino. « Un 2-0, c’est plus facile à remonter, même si ce n’est pas facile non plus. Un 4-1, c’est autre chose », a confié le Néerlandais après la rencontre.













Par Ange A.