AS Monaco : Niko Kovac évoque un accident à Strasbourg

Publié le 04 mars 2021 à 07:30

Invaincue depuis plus de deux mois, l’AS Monaco a plié l’échine mercredi sur la pelouse du RC Strasbourg. Niko Kovac s’est exprimé après la défaite des siens dans les dernières secondes de la partie.

Le RC Strasbourg met fin à la série de l’AS Monaco

Fin de série pour l’AS Monaco. Mercredi, le club de la Principauté s’est incliné sur le plus petit des scores contre le RC Strasbourg. Recrue hivernale du Racing, Frédéric Guilbert a donné la victoire aux siens dans le temps additionnel (90+1). Ce succès met fin à la série d’invincibilité des Monégasques en championnat. Ils n’avaient plus goûté à la défaite depuis leur revers à domicile le 16 décembre contre le RC Lens (0-3). Entraîneur du club princier, Niko Kovac préfère évoquer un « accident » suite à la contreperformance de ses poulains. Le technicien croate estime néanmoins que les locaux méritent leur victoire. « Strasbourg est une belle équipe et a livré une belle prestation. Il faut l’accepter […] Vous ne pouvez pas venir à Strasbourg en pensant que vous allez facilement gagner. Espérons que ce soit un accident », a déclaré l’entraîneur de l’ASM cité par L’Équipe.

Course au titre, le terrible constat de Kovac

Battu par Strasbourg, Niko Kovac estime que l’AS Monaco n’est pas armée pour créer la surprise en Ligue 1 cette saison. Toutefois, l’entraîneur monégasque espère finir européen au terme de cet exercice. Après ce revers à la Meinau, il se tourne déjà vers les prochaines échéances qui attendent le club du Rocher. « Nous avons été très bons lors des deux derniers mois, en développant du beau jeu. Mais on n’est pas armés pour gagner le titre cette année. Sinon, on aurait fait nul ou gagné […] Il va falloir se remobiliser rapidement. Il y a le derby face à Nice [lundi, en Coupe de France] pour se rattraper, puis Lille [en Ligue 1, le 14 mars] », a-t-il indiqué.













Par Ange A.