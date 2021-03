ASSE Mercato : Les Verts flairent la bonne affaire

Publié le 04 mars 2021 à 12:30

L'ASSE a replongé après une deuxième défaite consécutive, cette fois à domicile contre le RC Lens (2-3). Les Stéphanois, déjà battus à Lorient le week-end dernier, sont 16es de Ligue 1, mais ont eu la chance de voir les équipes de la zone rouge s'incliner également. Ils restent ainsi à cinq points de Nîmes, 18e, et à six du FC Nantes, 19e et relégable. La course au maintien reste donc toujours d'actualité pour l'AS Saint-Etienne, qui s'affaire déjà en interne à préparer la saison prochaine, en pistant quelques potentielles recrues en fin de contrat à l'issue de la saison.

L'ASSE replonge après le RC Lens

Coup dur pour l'ASSE avec cette défaite à Geoffroy-Guichard face au RC Lens (2-3). Certes, les Sang et Or sont l'équipe en forme de cette saison, encore plus à l'extérieur où ils n'ont plus perdu depuis sept matches. Claude Puel, l'entraîneur forézien, regrettait lui un "gâchis" de son équipe : "On aurait mérité par rapport à notre prestation technique et notre investissement au moins le partage des points. Mais on n'a pas su être efficace. On a bien débuté, posé le jeu. On prend un but en négociant mal la profondeur, puis un second en perdant un ballon dans notre camp. On a pêché et on a été puni. Mais on ne s'est pas liquéfié. Il y a eu gâchis sur les trois derniers matches. On n'a pas su concrétiser quand on aurait du le faire. Il faut se concentrer sur nous et pas sur l'adversaire, mais prendre des points. Vous pensez que ça me fait plaisir d'être là ? Ça veut dire quoi tirer la sonnette d'alarme ? Ça fait longtemps qu'on sait qu'on joue le maintien."

Mercato : une piste sérieuse en Turquie ?

Et pour que cette situation ne se reproduise pas la saison prochaine, à condition de ne pas descendre en Ligue 2 cette saison, les dirigeants de l'ASSE se penchent déjà sur le mercato de la saison prochaine. Et il y aura énormément de joueurs en fin de contrat. Saint-Etienne regarde donc à l'étranger et pourrait faire son marché du côté de la Turquie, après avoir sondé la Bulgarie. En effet, selon le site belge Voetbalnieuws, les Verts auraient dans le viseur le milieu de terrain Rayane Aabid. Le Français évolue à Hatayspor, après avoir connu le National et la Ligue 2 avec Bézier et le Paris FC. En fin de contrat en juin, l'ASSE pourrait tenter le coup avec le joueur de 29 ans, auteur de trois buts et deux passes décisives cette saison en Süperlig. Mais il faudra faire face à la concurrence d'Anderlecht, Galatasaray et Cadix, également sur le coup.













Par Matthieu