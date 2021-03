Stade Rennais : Le club confirme l'hospitalisation de Holveck

Publié le 04 mars 2021 à 18:00

Le Stade Rennais vit une semaine très compliquée, après la défaite contre l'OGC Nice au Roazhon Park (1-2) vendredi, ayant entraîné la démission surprise de l'entraîneur Julien Stéphan. Les Rouge et Noir, avec Philippe Bizeul sur le banc, ont ensuite perdu sur pelouse de l'Olympique Lyonnais mercredi (0-1), la quatrième défaite consécutive du SRFC qui pointe désormais à la 10e place de Ligue 1. Ce jeudi, on apprenait l'hospitalisation de Nicolas Holveck, le président du club breton, dont on ignore à l'heure actuelle l'état de santé.

Nicolas Holveck hospitalisé

Alors que Bruno Génésio doit être officiellement annoncé dans les heures ou les jours à venir comme nouvel entraîneur du Stade Rennais, la situation du club breton se complique. Rennes n'est plus que 10e du championnat et vient d'enchaîner une quatrième défaite consécutive en Ligue 1. Des performances qui éloignent l'équipe de ses objectifs premiers, à savoir une qualification en Coupe d'Europe. Et le départ surprise de Julien Stéphan, qui ne trouvait plus les solutions pour sortir d'une saison sportivement décevant sur le terrain, malgré un classement correct et un nombre de points intéressant à mi-saison, n'a pas vraiment arrangé les choses, en tout cas à très court terme. L'équipe entraînée par l'adjoint de Stéphan, Philippe Bizeul, a donc subi un nouveau revers à Lyon, retombant dans ses travers habituels. Elle attend donc Bruno Génésio, lui aussi ancien de l'OL comme Bizeul, pour trouver un nouvel élan.

Le Stade Rennais confirme sans donner de détails

Mais l'ancien coach du Beijing Guoan ne sera probabement pas accueilli par le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck. Ce jeudi, on apprenait, par L'Equipe après d'insistantes rumeurs sur les réseaux sociaux, que ce dernier était hospitalisé. "Le club confirme ses problèmes de santé et assure que des examens médicaux sont en cours", a écrit Ouest-France dans l'après-midi, confirmant l'information du quotidien sportif. On ignore encore les raisons de cette hospitalisation, qui explique l'absence du président rennais à Lyon mercredi. De plus amples informations sont attendues, alors que de nombreux supporters des Rouge et Noir apportent leur soutien à Nicolas Holveck depuis les réseaux sociaux. Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchainent à Rennes...













Par Matthieu