PSG Mercato : Draxler sur le départ, déjà une piste en Italie ?

Le mercato estival se prépare au PSG. Leonardo, le directeur sportif travaille sur plusieurs dossiers de prolongation, mais en ce qui concerne Julian Draxler, aucune offre du club parisien ne semble se profiler, un départ se précise donc, et déjà quelques clubs sont à l'affût.

Pas de prolongation au PSG pour Draxler ?

Leonardo s'était exprimé la semaine dernière au sujet des différents dossiers mercato en cours au PSG. Alors qu'il avait réaffirmer la volonté du club de la capitale de prolonger certaines de ses stars, notamment Kylian Mbappé, Neymar jr, Juan Bernat et Angel Di Maria, en ce qui concerne Julian Draxler, les intentions du Paris Saint-Germain sont plus incertaines. Le dirigeant brésilien avait fait le point au micro de France Bleu Paris : " On va voir comment est la situation, a-t-il déclaré. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation ". Une déclaration qui laisse plus présumer d'un départ cet été que d'une prolongation. Pour rappel, l'international allemand de 27 ans arrive en fin de contrat en juin.

La Juventus à l'affût

Malgré ses dernières bonnes performances notamment en Ligue des Champions, Julian Draxler n'a jamais pleinement convaincu au PSG. Arrivé en janvier 2017, alors qu'il se trouvait en difficulté à Wolfsburg, pour un montant de 36 millions d'euros, le joueur a eu du mal à s'imposer face à la concurrence au club parisien. Relégué sur le banc ou souvent blessé, il retrouve quelques couleurs sous la direction de Mauricio Pochettino, mais le technicien argentin ne semble pas compter sur lui, puisque depuis son arrivée, l'Allemand n'a disputé qu'une poignée de minutes en Ligue 1. Compte tenu de son salaire important et de son rendement insatisfaisant depuis plusieurs saisons, le PSG ne semble pas tenté de prolonger Draxler. La porte semble donc ouverte pour le joueur qui selon les informations du média italien Calciomercato.it, serait pisté par la Juventus. Un bon point de chute pour le joueur en manque de temps de jeu. Par ailleurs, il serait également suivi du côté de Galatasaray, comme le rapporte la presse turque.













