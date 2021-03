Real Madrid Mercato : Plutôt Mbappé que Haaland

Publié le 04 mars 2021 à 16:00

Le Real Madrid cherche à se renforcer dès cet été et le club madrilène aurait des priorités pour le prochain mercato. A la recherche du prochain grand attaquant, le club viserait Kylian Mbappé et Erling Haaland. Cependant la piste du parisien reste privilégiée.

Le Real Madrid mise sur Mbappé

Kylian Mbappé n'a plus à prouver l'étendue de son talent. En multipliant les prestations digne des grands et en affichant des statiques vertigineuses à seulement 22 ans, le joueur du PSG est convoité par tous les grands clubs européens, dont le Real Madrid. La question de son avenir au PSG se pose désormais. Le temps ne presse pas encore. Kylian a encore un peu plus d'un an de contrat avec le PSG, le club tente d'accélérer les discussions concernant sa prolongation, puisqu'une offre de contrat d'une durée de quatre ans, lui a déjà été soumise il y a quelques mois comme le rapportait RMC Sport. Cependant, le joueur n'a toujours pas pris de décision. C'est là que le Real pourrait renter dans la danse cet été. A savoir si le club espagnol aura les moyens de s'offrir un joueur dont le prix est à la hauteur de son calibre. Le RMA doit anticiper la suite et rajeunir son effectif bien vieillissant. Même si Karim Benzema en a encore sous la semelle, les Merengue ont besoin d'injecter du sang neuf dans cette équipe. Raison pour laquelle, les négociations de prolongation avec Sergio Ramos, traînent aussi, puisque le club ne veut pas étendre le contrat du défenseur au-delà d'un an.

Du côté du club cependant, on ne s'aventure pas trop à discuter de l'intérêt pour la star du Paris Saint-Germain. Zinédine Zidane l'avait bien expliqué quelques jours auparavant en conférence de presse : " Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Oui, tout le monde parle du match, et personne n'est surpris par ce que Mbappé a fait parce que je le connais. Je l'ai regardé comme un fan et pour bien faire comprendre que le plus important est ce que nous devons faire demain et le reste, je le regarde avec plaisir et attention (…) Je regarde tous les matchs et j'apprécie quand je vois de bonnes choses. Mais comme tous les fans ". L'entraîneur madrilène a précisé cependant qu’il n’avait pas demandé à son président, Florentino Perez, de recruter l'attaquant star parisien.

Mino Raiola pose des problèmes pour Haaland

Le Real Madrid en plus de Mbappé, penserait également à Erling Haaland, le phénomène du BVB, cependant le dossier s'avère compliqué de ce côté là, notamment à cause de l'agent du joueur, le fameux Mino Raiola. Ce dernier viserait plus un transfert en Premier League pour le Norvégien. Le BVB de son côté demanderait pas moins de 150 millions d'euros pour son attaquant star, selon les informations du journaliste Eduardo Inda. Raiola qui représente plusieurs grands joueur de PL, viserait plus précisèrent un transfert à Manchester United, club avec lequel il a l'habitude de négocier. Le joueur lui, ne semble pas encore proche de prendre une décision, son agent s'occupe pour l'instant de ses différents prospects. Le Real Madrid semble donc prévilégier la piste du joueur parisien, mais en cas de prolongation avec le PSG, les négociations risquent de se compliquer pour faire venir Kylian Mbappé.













Par Hind