PSG : Une bonne nouvelle pour une prolongation

C'était la volonté déclarée de Leonardo, la prolongation de Juan Bernat au PSG devrait bien se faire selon Le Parisien. Le joueur a bien gagné sa place au club de la capitale qui lui a offert une nouveau contrat.

Les prolongations au PSG

Leonardo avait bien annoncé la couleur lors d'un entretien accordé à France Bleu Paris, sur les différents dossiers de prolongation. Le directeur sportif avait réaffirmé son envie de prolonger certains joueurs. Concernant son dossier phare, celui de Kylian Mbappé, le Brésilien avait clairement affiché sa volonté d'accélérer les discussions : " Par rapport au contrat, on parle. Ça fait longtemps qu’on parle. Je pense qu’on avance principalement dans le côté d’être clair par rapport à notre position, c’est toujours plus clair. Qu’est-ce que l’on veut ? Je pense que tout le monde sait comment ça se passe et là je pense qu’on va arriver au moment où on doit prendre une position, une décision. Je pense qu’on arrive à chaque fois plus proche de ce moment-là et c’est normal que ce soit comme ça ", avait-il déclaré. Mais Kylian n'est pas le seul joueur à être en discussions avec le PSG, Angel Di Maria et Juan Bernat eux aussi sont en négociations avec le Paris Saint-Germain.

Une signature proche pour Juan Bernat

Suivi par le FC Barcelone, Juan Bernat devrait finalement bien prolonger avec le PSG. Le joueur arrivant en fin de contrat avec le club en juin prochain est bien apprécié au club malgré son absence prolongée cette saison en raison de sa blessure au ligament croisé du genou gauche, subie en tout début de saison. Le latéral gauche espagnol de 28 ans serait en voie de signer une prolongation de contrat avec le Paris SG dans les prochaines semaines, selon les informations du journal Le Parisien. Juan Bernat malgré l'intérêt du Barça qui souhaite trouver un remplaçant à Jordi Alba, se sent bien au club de la capitale et veut encore poursuivre l'aventure.













Par Hind