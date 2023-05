La Croatie est un pays qui a produit de nombreux footballeurs talentueux au fil des ans, tels que Luka Modric, Ivan Rakitic, Dario Srna et Mario Mandzukic. Cependant, il y a aussi d'autres joueurs croates prometteurs à suivre durant le mercato estival à venir. Dans cet article, nous allons exposer la particularité de quelques-uns de ces joueurs.

Mercato : Vous devriez faire attention à Nikola Vlasic

Le premier joueur à mentionner est Nikola Vlasic. Le milieu de terrain offensif de 25 ans a déjà fait ses preuves dans plusieurs clubs, notamment l'Everton, le CSKA Moscou et à West Ham United qui l’a prêté au Torino FC jusqu'au mercato estival. Cette saison, Nikola Vlasic a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues pour 4 buts marqués avec Torino.

En ce qui concerne ses qualités, Vlasic est un joueur créatif et intelligent qui peut jouer dans plusieurs positions, y compris sur les côtés et derrière l'attaquant. Le milieu offensif a également été un élément clé de l'équipe nationale croate depuis ses débuts en 2017. Il a joué 49 matchs avec sa sélection pour qui il a marqué 7 buts.

En juin prochain, il devra retourner à West Ham United avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Sa valeur marchande jadis fixée à plus de 30 millions d’euros est aujourd’hui de 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Josip Brekalo est à surveiller

Un autre joueur à surveiller est Josip Brekalo, un ailier de 24 ans qui évolue actuellement en Série A du côté de la ACF Fiorentina. Brekalo est un joueur rapide et talentueux qui peut éliminer les défenseurs avec facilité et créer des occasions de but. Acheté 1,5 million d’euros par les Italiens au mercato hivernal passé, il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Josip Brekalo a également une bonne vision du jeu et peut jouer sur les deux ailes, ce qui en fait un joueur polyvalent. Le problème qui se pose à lui est qu’il ne bénéficie pas de la pleine confiance de Vincenzo Italiano, son entraîneur. Pour autant, il totalise 33 matchs en équipe nationale de la Croatie.

Domagoj Bradaric à ne pas oublier

Le troisième joueur à surveiller est Domagoj Bradaric, défenseur latéral gauche de 23 ans qui a évolué à Lille OSC, en Ligue 1 française, et qui joue désormais pour US Salernitana 1919. Domagoj Bradaric est un joueur très talentueux qui a déjà prouvé sa valeur dans l'une des meilleures ligues d'Europe. Il est rapide, puissant et capable de fournir des centres précis dans la surface de réparation. Il a par ailleurs une bonne vision du jeu et peut aider son équipe à attaquer tout en étant solide en défense.

Cette saison, Domagoj Bradaric a été utilisé 28 fois par le coach portugais Paulo Sousa qui le connait bien pour l’avoir découvert en Ligue 1 du temps où il entraînait les Girondins de Bordeaux. Véritable patron de la défense de l’équipe italienne, il est capable de rendre de grands services. Son contrat avec l’équipe italienne court jusqu’au 30 juin 2026.

Borna Sosa, le latéral gauche à ne pas négliger

Le quatrième joueur à surveiller est Borna Sosa, un autre défenseur latéral gauche de 25 ans qui évolue pour Stuttgart, en Bundesliga. Sosa est un joueur très talentueux qui peut jouer sur les deux côtés de la défense. Il est rapide, très technique et a une bonne vision du jeu. Il peut également fournir des centres précis et dangereux pour les attaquants de son équipe.

Il est à son 109e match avec le club allemand qu’il avait rejoint à son départ du Dynamo Zagreb. 5 buts figurent sur son compteur de buts et cela fait de lui un joueur capable de surprendre dans les tâches offensives. International croate depuis 2021, il totalise 14 sélections.

Lovro Majer, un milieu de terrain très offensif

Enfin, il y a Lovro Majer, un milieu de terrain offensif de 25 ans qui évolue au Stade rennais FC. Majer est un joueur créatif et intelligent qui peut jouer derrière l'attaquant ou sur les côtés. Il a une excellente technique de dribble et une bonne vision du jeu. Il est pareillement un excellent tireur de coups francs.

Depuis 2021, il a joué 74 matchs et inscrit 8 buts au SRFC. Avec ses 20 sélections et 4 buts en sélection, Lovro Majer, est un des internationaux du Stade Rennais, donc un milieu de terrain à suivre. Ses 20 sélections avec la Croatie confirment son niveau de joueur international, même s'il souffre quelque peu de la concurrence sous le drapeau de son pays.

La Croatie est donc un pays qui continue de produire des joueurs de football talentueux. Bien que certains d'entre eux soient déjà bien établis, comme Modric et Rakitic, il y a aussi d'autres joueurs prometteurs à surveiller. Il sera intéressant de voir comment ces joueurs se développeront et s'ils pourront avoir un impact sur la scène internationale avec l'équipe nationale croate.