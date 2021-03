Stade Rennais : Maurice efface les traces de Stéphan à Rennes

Publié le 06 mars 2021 à 06:30

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio ne travaillera pas avec Mathieu Le Scornet. Aux dernières nouvelles, ce proche de Julien Stéphan a été remercié par Florian Maurice, le directeur technique du SRFC.

Clap de fin pour un fidèle de Stéphan au Stade Rennais

Une nouvelle page s’ouvre au Stade Rennais. Jeudi, le club breton a officiellement nommé Bruno Génésio sur le banc de l’équipe première. Le poste était vacant suite à la démission surprise de Julien Stéphan. Le technicien de 40 ans a quitté Rennes alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Nouvel entraîneur du SRFC, le technicien lyonnais débarque avec un adjoint. Dimitri Farbos va intégrer le staff du nouveau coach rennais. Cette arrivée ouvre la voie au départ de Philippe Bizeul ou de Mathieu Le Scornet. Selon Ouest France, Florian Maurice a décidé de se débarrasser du deuxième cité. Le journal régional révèle que le technicien de 37 ans a été écarté par le directeur technique du SRFC ce vendredi.

Le Scornet, une autre grosse perte pour Rennes ?

Au Stade Rennais depuis 2003, Mathieu Le Scornet a tout vécu avec le club breton. Il a débuté à l’école de football avant de passer à la préformation. Il a intégré le staff de Julien Stéphan lorsque celui-ci a été promu entraîneur de l’équipe première en décembre 2018. Il est notamment considéré comme celui qui a découvert Eduardo Camavinga et d’autres cracks du SRFC (Truffert, Gboho, Rutter, etc.) Aux côtés de Stéphan, il a également connu le sacre en Coupe de France en 2019, la première qualification du club pour la phase de poules de la C1 et la belle campagne de Rennes en Ligue Europa en 2019. Les Rouge et noir s’étaient hissés jusqu’en huitièmes de finale de la C3. Ce qui constitue leur meilleure performance en Coupe d’Europe.













Par Ange A.