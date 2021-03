OM : Boubacar Kamara émerge dans le naufrage collectif ?

Publié le 06 mars 2021 à 15:18

Avant le match de l’ OM contre AS Canet Roussillon en 16e de finale de la coupe de France, dimanche (21h), Nasser Larguet et Alvaro Gonzalez ont été dithyrambiques sur Boubacar Kamara. L’un après l’autre, lors de leur passage en conférence de presse, le coach et le défenseur ont couvert d'éloges, le milieu défensif formé à l’Olympique de Marseille.

OM : Boubacar Kamara, le meilleur en Ligue 1 ?

S’il y a un joueur à l’ OM qui fait l’unanimité en ce moment sur ses prestations, c’est bien Boubacar Kamara. L’ entraîneur intérimaire du club phocéen a affirmé face aux médias que le jeune joueur issu de l’académie marseillaise est l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1. « Boubacar est un garçon de très très haut niveau, qui ne va pas arrêter de surprendre tout le monde. Il est très intelligent, il a le sens du jeu, un énorme volume, une technique de haut niveau. C’est pour moi un des meilleurs milieux de terrain du Championnat de France », a-t-il déclaré. Nasser Larguet est également séduit par la polyvalence du N°4 de l' OM, capable de jouer au poste d’arrière axial. « Il est capable aussi de jouer défenseur central, ce qui est extraordinaire. Il a cette intelligence de s’adapter au poste qu’on lui donne », renchérit le coach du club phocéen.

Boubacar Kamara a également mis Alvaro Gonzalez (31 ans) d’accord sur son talent, ses qualités techniques, son jeu physique et sur son sens du jeu collectif. « Pour moi, c'est le meilleur joueur en France. Maintenant, il est top », reconnait le joueur espagnol. « Jouer comme un défenseur central est un peu plus facile que d'évoluer au milieu de terrain. Les prestations de Bouba avec l'équipe sont incroyables. Il a 21 ans, on dirait qu'il en a 30 ans ! Je regarde les matchs, pour moi, c'est maintenant le meilleur joueur de la L1 », déclare le défenseur espagnol.

L'Olympique de Marseille en difficulté

Notons que sur le plan collectif, l' OM est en grande difficulté cette saison. Les Marseillais ont été éliminés de la phase de poule de la Ligue des champions de façon humiliante. Ils ont concédé 5 défaites en 6 matchs et ont fini à la dernière place de leur groupe avec 3 petits points. En championnat, Boubacar Kamara et ses coéquipiers sont 8es avec 39 points en 27 matches disputés, soit 20 points de moins sur l' OL, qui est 3e, à 10 journées de la fin du championnat de foot français.

Les dirigeants de l'équipe phocéenne ont d'ailleurs viré André Villas-Boas au profit de Jorge Sampaoli. Ce dernier sera sur le banc de touche des Phocéens dès la semaine prochaine. Jacques-Henri Eyraud a aussi été limogé du poste de président et a été remplacé par Pablo Longoria, directeur sportif qu'il a lui-même recruté.

Sur le plan individuel, Boubacar Kamara a été titulaire lors de 25 matchs de Ligue 1. Il a marqué un but bien qu'il ne soit pas attaquant ou même un joueur offensif. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 32 M€.













Par ALEXIS