AS Monaco : Niko Kovac juge l'arrivée de Sampaoli à Marseille

Publié le 07 mars 2021 à 08:00

L’Olympique de Marseille a choisi Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur. Coach de l’AS Monaco, Niko Kovac s’est livré sur la nomination de l’Argentin sur le banc de l’OM.

Jorge Sampaoli pour mener la révolution à l’OM

En proie à des difficultés cette saison, l’Olympique de Marseille a connu quelques chamboulements ces derniers jours. Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, a notamment choisi Pablo Longoria comme nouveau président de l’OM. L’homme d’affaires américain a également désigné Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur du nonuple champion de France. Le technicien argentin va prendre la place de Nasser Larguet, intérimaire depuis la démission d’André Villas-Boas. L’ancien sélectionneur de l’Argentine s’est engagé jusqu’en 2023. Son arrivée dans la cité phocéenne fait réagir ses nouveaux concurrents de Ligue 1. Entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac s’est notamment exprimé sur le choix de l’exécutif marseillais.

Monaco : Niko Kovac juge la venue de Sampaoli à Marseille

Sérieux prétendant dans la course à la Ligue des champions cette année avec l’AS Monaco, Niko Kovac a été interpellé sur le choix de Marseille. Le technicien croate demande de la patience pour son homologue argentin. L’entraîneur monégasque estime qu’il faudra attendre avant que la mayonnaise ne prenne à Marseille. « Il vient d’Argentine, et là-bas, c’est de l’émotion, de l’énergie. C’est le bon entraîneur pour le bon club. Il a connu beaucoup de succès dans sa carrière. On verra les résultats en fin de saison, mais aussi la saison prochaine, parce que ce n’est pas en deux ou trois mois, sur une période aussi courte, qu’on peut montrer son travail », a indiqué le coach de l’ASM en conférence d’avant-match selon les propos rapportés par Made In Foot.













Par Ange A.