OM : Honte et déception après l'élimination par le Carnet

Publié le 08 mars 2021 à 00:00

Coup de tonnerre en Coupe de France. L’Olympique de Marseille a été éliminé en seizièmes de finale par le Canet-Roussillon. L’ OM s’est incliné (2-1) contre le pensionnaire de National 2.

L’ère Longoria mal embarquée à l’ OM

Après sa défaite contre le LOSC (2-0), l’ OM version Pablo Longoria espérait signer sa première victoire ce dimanche. Opposé au Canet-Roussillon, le club phocéen a créé LA surprise des seizièmes de finale de la Coupe de France. L’Olympique de Marseille a été sorti de la compétition par le pensionnaire de National 2. Les hommes de Nasser Larguet se sont inclinés (2-1) au Stade Brutus à Perpignan. Pour Boubacar Kamara, il s’agit simplement d’une « honte ». « Il n’y a pas de mots. On a fait de la m*rde et faudra payer. Il n’y a rien qui allait, je ne sais même pas quoi vous dire, on a fait de la m*rde. Le résultat est juste », a déclaré le capitaine marseillais du soir à Eurosport.

La déception de Larguet pour sa dernière

Contre le Canet-Roussillon, Nasser Larguet dirigeait sans doute sa dernière rencontre sur le banc de l’Olympique de Marseille. Une dernière sortie au goût amer pour celui qui assure l’intérim depuis la démission d’André Villas-Boas. « Grosse déception […] On n’a pas su trouver les solutions, mettre du rythme dans le jeu, les faire courir, essayer de passer par les côtés comme on leur avait demandé avec les latéraux qui devaient monter et surtout jouer avec deux attaquants qui devaient être dans la surface mais on n’était pas dans cette surface de vérité donc c’est vrai que c’est une énorme déception », a déploré le coach de l’ OM.

Éliminé de la Coupe, il ne reste plus que le championnat à l’ OM cette saison. Une compétition que Marseille va poursuivre avec Jorge Sampaoli. L’Argentin devrait vivre son baptême de feu mercredi au Vélodrome contre le Stade Rennais. L’affiche compte pour la 22e journée de Ligue 1 Conforama.













Par Ange A.