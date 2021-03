ASSE Mercato : Comment Puel a changé l’avenir de Trauco

Publié le 08 mars 2021 à 17:45

L’ ASSE avait poussé Miguel Trauco vers la porte de sortie, l’été dernier. Mis sur le marché, il avait même été écarté du groupe professionnel en début de saison, mais jusqu’à la fermeture du mercato estival, le défenseur n’a pas trouvé preneur. Mieux, la donne a changé pour lui, grâce à Claude Puel.

ASSE : Trauco révèle une discussion décisive avec Puel

Passé tout près d’un transfert à l’Olympiakos Le Pirée (il avait refusé de quitter l' ASSE pour le club grec), Miguel Trauco a traversé le désert en début d’exercice 2020-2021, avant son retour en grâce. Il était inscrit sur la liste des indésirables de l’équipe de Claude Puel. Dans ses confidences à Pulso Sports, l’arrière latéral a expliqué comment il a pu réintégrer le groupe stéphanois, alors qu’il était invité se trouver un point de chute l’été dernier. Il évoque une discussion décisive sur son avenir, avec le manager général de l’AS Saint-Étienne. « La dernière fois que je me suis apprêté à retourner en sélection, j'ai eu une discussion avec le coach », a indiqué l'international péruvien. « Il m'a dit qu'il n'y avait rien de personnel, qu'il aimait même beaucoup mon jeu, mais que c'était une décision du club, qui voulait à l'époque me vendre. C'est pour ça qu'il ne m'a pas beaucoup utilisé au début », a raconté Miguel Trauco au média.

Des conseils du coach des Verts au défenseur

En plus de la confidence de Claude Puel au Péruvien, il a prodigué des conseils à ce dernier, afin de l'aider à gommer ses lacunes. « Il m'a indiqué aussi les points que je devais améliorer, qu'il aimait un style plus défensif, qu'un latéral devait marquer davantage », a fait savoir le défenseur de 28 ans. Et ce dernier estime qu’il s’est amélioré progressivement. « Auparavant je faisais de grosses erreurs, désormais j'en commets beaucoup moins. Je me bats pour m'améliorer. Ce n'est pas facile, car au début je n'étais pas titulaire. […] Personnellement, j'ai pas mal de temps de jeu. J'ai enchaîné les matchs, ça m'a permis d'acquérir davantage de confiance. Je me sens bien. Je sens que je me suis amélioré défensivement. J'avais été critiqué pour ça, mais j'ai le sentiment d'avoir beaucoup progressé dans ce domaine », a rassuré le N°13 de l’ ASSE.

Miguel Trauco compte 20 matchs dont 19 en Ligue 1 cette saison, en 28 journées. Il a été titulaire 16 fois, alors qu’il avait manqué 8 matchs lors des 9 premières journées du championnat. Transféré à Sainté de Flamengo (Brésil) le 6 août 2019, l’international péruvien (50 sélections) est lié aux Verts jusqu’en juin 2022. Sa cote est estimée à 1,5 M€, alors qu’il avait été recruté à 1 M€.













Par ALEXIS