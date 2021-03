OM Mercato : Quatre joueurs sur cinq amenés à partir ?

Publié le 09 mars 2021 à 10:30

Jorge Sampaoli a enfin pris les commandes de l'OM après l'humiliation en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon. En seizièmes de finale, les Marseillais se sont inclinés (2-1) sur la pelouse de l'équipe de National 2 qui n'avait quasiment pas joué depuis le mois d'octobre. Une véritable claque de plus pour l'Olympique de Marseille, en pleine réorganisation en interne, Frank McCourt ayant écarté Jacques-Henri Eyraud au profit de Pablo Longoria. Dans ce contexte, un véritable renouvellement de l'effectif est demandé par certains anciens du club.

Sampaoli a du pain sur la planche

L'humiliation en Coupe de France à Canet risque de rester dans les têtes des joueurs de l'OM un moment. "C'est la honte, avait lâché Boubacar Kamara, après le match. Il n'y a pas de mot, on a fait de la merde et il faudra payer. Il n'y a rien qui allait, je ne sais même pas quoi dire. Le résultat est juste. On joue contre une N2, on est des professionnels, on ne doit pas perdre. C'est une grosse erreur." Une grosse erreur que Jorge Sampaoli devra réparer au plus vite, lui qui a dû être consterné par la performance des joueurs qu'il a retrouvés le lendemain. Des joueurs qui vont avoir des explications à donner rapidement, car avec la fin de saison approchant, il va falloir faire des choix. Et beaucoup d'entre eux pourraient être amenés à quitter le club, outre ceux déjà en fin de contrat.

Un gros dégraissage à l'OM au mercato d'été ?

En effet, ainsi joueur de l'OM, Mathieu Valbuena s'est montré très sévère avec l'effectif marseillais. "80% de l’effectif doit partir, a estimé le milieu de terrain. Il n'y a que quatre, cinq joueurs qui doivent rester. Aujourd’hui, il y a Pape Gueye, Álvaro González, le petit Boubacar Kamara et Steve Mandanda. Le reste, out. Il vaut mieux payer, pour ceux qui sont encore sous contrat, et t’en débarrasser. Il faut repartir sur d’autres choses. Si on veut du renouveau à Marseille, ça passe par du renouveau." Dehors, donc, les Dimitri Payet, Florian Thauvin, et autres Dario Benedetto selon l'ex-international français.

Quant au propriétaire de l'OM, de passage à Marseille la semaine dernière, il n'a pas convaincu le consultant de RMC. "Monsieur McCourt, qu'on n'a pas beaucoup entendu, aurait dû prendre cette décision beaucoup plus vite (de remplacer Eyraud, ndlr). Ensuite, il nous fait un discours en nous disant qu'il veut faire la Ligue des champions et pourquoi pas la gagner. Les supporters de l'OM ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est pour se remettre dans la poche qu'il dit ça." Une chpse est sûre, il y a du pain sur la planche du côté de l'Olympique de Marseillle, notamment pour le nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli.













Par Matthieu