Paris SG Mercato : Encore un très bon indice pour Messi à Paris

Publié le 09 mars 2021 à 11:30

Le Paris SG est toujours à la poursuite de Lionel Messi et ça ne plait pas du tout au nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, élu il y a quelques jours avec plus de 54% des suffrages. Le nouveau boss du Barça a de nouveau critiqué l'attitude de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, tout en comprenant celle des joueurs, qui multiplie eux aussi les appels du pied envers l'Argentin sextuple Ballon d'Or. Si ce dernier n'a pas encore pris sa décision - celle-ci ne pourrait intervenir qu'à la fin de la saison -, le Paris SG semble tout de même toujours plus près de le convaincre, comme le confirment les dernières informations de L'Equipe.

Messi toujours plus près de Paris SG ?

Neymar met tous les arguments de son côté pour faire venir au Paris SG. Et le Brésilien ne lâche rien depuis avoir exprimé publiquement sa volonté de rejouer avec Lionel Messi, en souvenir de leurs années communes au Barça, après la victoire à Manchester United cet automne. Les deux amis, en contact via un groupe WhatsApp, discuteraient de plus en plus de Paris. L'Argentin avait déjà parlé de cette conversation commune avec Luis Suarez et Neymar lors de son interview à La Sexta, il y a quelques semaines. "On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez. Le dernier message avec Neymar concernait le tirage au sort de la Ligue des champions. Je ne voulais pas l'affronter maintenant", avait révélé Lionel Messi. Depuis, les deux équipes se sont affrontées en huitième de finale aller, avec un net avantage pour Paris (1-4), avant le retour au Parc des Princes ce mercredi (21h).

Neymar continue de faire le forcing

Et selon L'Equipe, les discussions se sont accentuées ces derniers temps, et le sujet est clair : la venue de Messi au Paris SG. "Les deux hommes se parlent encore régulièrement sur le groupe WhatsApp baptisé « los Tres Sudacas » (les trois Sud-américains), créé en compagnie de Luis Suarez à l’époque de la MSN, écrit le quotidien sportif. Alors que Neymar est aujourd’hui proche de prolonger au PSG et que la question de l’avenir de Messi – libre en juin – agite la planète football, c’est désormais le Brésilien qui écrit à son ancien coéquipier pour lui vanter les charmes de Paris et du club francilien, en parallèle de son appel du pied, le 2 décembre. Si Joan Laporta, le nouveau président du Barça, a promis de tout mettre en œuvre pour retenir Lionel Messi, c’est bien le PSG qui a le plus de chances de réunir à nouveau les deux stars sud-américaines." Le huiitème de finale retour passé entre les deux équipes, les choses devraient sérieusement commencer à se préciser.













Par Matthieu