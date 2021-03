ASSE Mercato : Une pépite des Verts très convoitée cet été

Publié le 09 mars 2021 à 13:30

L'ASSE est certes dans le dur cette saison en Ligue 1, toujours sous la menace du barragiste, Nîmes, et du premier relégable, le FC Nantes, mais ses jeunes joueurs attirent les convoitises. Au point qu'il sera probablement très difficile de tous les conserver, compte tenu de la situation économique du club. Comme pour le départ de Wesley Fofana vers Leicester City en début de saison, la direction pourrait être contrainte de céder certaines pépites au mercato estival. Aïmen Moueffek est notamment scruté de près par plusieurs clubs européens qui pourraient rapidement passer à l'attaque. Claude Puel doit s'attendre à voir son effectif encore une fois chamboulé la saison prochaine en cas de maintien dans l'élite.

Aïmen Moueffek dans le viseur de plusieurs clubs européens

Aïmen Moueffek est très convoité et l'ASSE aura bien du mal à le conserver cet été, au vu des clubs qui s'intéressent à lui. Le milieu de terrain, qui a pris part à 13 rencontres cette saison, est en fin de contrat en juin 2022. Mais plusieurs clubs pourraient tenter de le recruter dans quelques semaines. En effet, selon les informations de France Football, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Leverkusen en Bundesliga allemande, mais aussi Anderlecht en Belgique et le RB Salzbourg en Autriche seraient sur les rangs pour st'attacher les services du joueurs de 19 ans. Il sera très difficile pour la direction de l'AS Saint-Etienne de ne pas céder à l'un de ces clubs pour renflouer un peu les caisses stéphanoises.

L'ASSE peut être inquiète

Il faudra quoi qu'il en soit se maintenir en Ligue 1 pour conserver un espoir de garder la jeunesse talentueuse des Verts lors du prochain mercato. "Il y a eu une période plus intéressante où l'on avait un peu sorti la tête de l'eau. Ces bons résultats nous ont permis de souffler mais aujourd'hui, on est toujours en difficulté, a reconnu Loïc Perrin, l'ancien défenseur emblématique de l'ASSE de la dernière décennie. Il suffit de faire une mauvaise série et on retombe vite. Derrière, il y a des clubs qui arrivent à prendre des points. La défaite à Lorient, contre un concurrent direct, a fait mal. Quand ça part comme ça, c'est compliqué jusqu'à la fin."

Au Progrès, Loïc Perrin a livré la bonne recette pour l'ASSE en cette fin de saison : "Il faut être inquiet, ça fait un moment qu'on l'est, mais il ne faut pas s'affoler non plus. Un bon compromis est à trouver pour garder la confiance, cette force mentale. Il ne faut pas s'enflammer quand ça se passe bien et être trop défaitiste quand ça se passe mal. C'est dans ces moments-là om les joueurs d'expérience ont leur importance. Il n'y a pas que des mauvais matchs, loin de là, mais au final, ils ne tournent pas forcément en notre faveur." Ce week-end, l'ASSE retrouvera Angers SCO sur sa route, samedi (13h), au stade Raymond Kopa pour la 29e journée du championnat de France.













Par Matthieu