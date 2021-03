PSG - Barça : Pochettino veut oublier le passé et gagner

Publié le 09 mars 2021 à 16:00

Le PSG accueille le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, avec l'objectif de confirmer sa convaincante victoire du match aller (4-1). De leur côté, les Catalans rêvent d'une nouvelle remontada, mais celle-ci serait encore plus miraculeuse que la première, tant le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de se laisser prendre au piège. Mais les hommes de Mauricio Pochettino devront faire sans leur star brésilienne Neymar, toujours pas remis intégralement de sa blessure aux adducteurs et d'ores et déjà forfait pour cette rencontre déterminante pour la fin de saison.

Mauricio Pochettino : "Le passé est le passé"

Pour Mauricio Pochettino, "le passé est le passé. Pour moi, tout a commencé là, en janvier 2021. La seule expérience que j'ai, ce sont les matches qui ont eu lieu depuis mon arrivée à Paris. Je n'ai aucune émotion liée aux expériences passées. Pour moi, c'est un match qu'on va commencer pour gagner. On va jouer à fond dès la première minute." Pas question donc d'avoir la remontada dans la tête pour l'entraîneur du PSG, même si elle sera dans les esprits catalans : "Le plus important dans le foot, c'est la foi, être optimiste. De notre côté, on doit être concentré sur ce match retour. Comme à l'aller. On sait que le Barça est une grande équipe et dans ce genre de match, on sait qu'il importe de se préparer au mieux."

Et le début de match sera essentiel pour le PSG comme pour le Barça de Ronald Koeman. "La manière dont les deux équipes vont débuter sera essentielle. Mais un match dure 90 minutes. Il faut être concentré tout au long de la rencontre. Nous, on veut se qualifier mais se qualifier en gagnant, prévient Mauricio Pochettino. On va vraiment respecter le Barça au maximum. Il faudra être aussi performant qu'à Barcelone, voire plus, pour passer en quarts. On sait de quelle manière on doit entrer dans ce match, comment on doit l'envisager. Pour nous, le score de départ est de 0-0. Et on doit penser que pour se qualifier, il faut gagner."

Une mise au vert pour le PSG avant le Barça

Et pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions, l'ancien entraîneur de Tottenham a organisé une mise au vert. "Cela fait deux mois qu'on est en charge de cette équipe avec mon staff et on a pris cette décision de mise au vert ensemble. C'était le besoin du moment. C'est ce qu'on a senti. Il est important de bien comprendre les besoins de l'équipe et on a senti que c'était celui-là. Le plus important est que le staff propose et que les joueurs soient d'accord. Là, les joueurs l'étaient." Mais Neymar ne sera pas de la partie, mercredi (21h), au Parc des Princes. "Ce n'est pas une décision, c'est un état de fait, a simplement constaté Pochettino au sujet du Brésilien. C'est l'état de forme de Neymar qui fait qu'il n'est pas en capacité d'être sur le terrain. C'est une réalité. Il a beaucoup travaillé. Le staff médical a beaucoup travaillé, aussi, pour le protéger et le faire revenir. On est assez triste car on était enthousiaste à l'idée qu'il joue ce match. Mais l'idée est surtout d'être en forme pour aider le PSG sur la fin de saison, pas seulement sur ce match."













Par Matthieu