Stade Rennais Mercato : Un autre départ annoncé après Stéphan

Publié le 10 mars 2021 à 09:15

Julien Stéphan a rendu sa démission du Stade Rennais, le 1er mars. Il a été remplacé par Bruno Genesio. Le départ d’un autre entraîneur est annoncé après celui du coach principal de l’équipe professionnelle.

Le Stade Rennais aurait informé Ferrier de son départ

Julien Stéphan est parti du Stade Rennais alors que son contrat était encore valide jusqu’en juin 2022. Il a en effet démissionné de son poste d’entraîneur des pros, suite aux mauvais résultats de son équipe : 6 défaites et 2 nuls lors des 8 derniers matchs du SRFC. Coach de la réserve, Romain Ferrier, lui, n’a pas rendu le tablier, mais il ne sera plus à son poste dès le 30 juin 2021, date de la fin de son contrat. Selon les indiscrétions de L’Équipe, son bail ne sera pas reconduit. Le quotidien sportif assure que la Direction du Stade Rennais FC a déjà signifié au responsable de l’équipe réserve pro que le club ne compte plus sur lui pour la suite de l’aventure. Arrivé en Bretagne en janvier 2014, en provenance de l’US Pegomas, Romain Ferrier a passé 7 saisons consécutives à Rennes. Il avait dirigé les moins de 15 ans, puis les U17 et les U19 rennais, avant d’être nommé entraîneur de la réserve des Rouge et Noir.

Le staff de Bruno Genesio bientôt ajusté

Successeur de Julien Stéphan, Bruno Genesio est arrivé avec un adjoint, Dimitri Farbos. Coach intérimaire, avant la nomination de l'ex-coach des Lyonnais, Philippe Bizeul a été conservé dans le staff, pour le moment. Selon Ouest France, Mathieu Le Scornet, ancien adjoint de Julien Stéphan aurait été écarté. Cependant, la direction du Stade Rennais a démenti la rumeur annonçant Gregory Coupet à Rennes pour prendre en charge les gardiens de but. Nicolas Holveck a balayé l'information du journal régional et a annoncé "la prolongation pour 3 ans d’Olivier Sorin, dans les prochains jours". Le président exécutif du club breton a aussi indiqué, dans son communiqué, que « des annonces seront faites dans les prochains jours pour préciser les ajustements qui seront effectués ».













Par ALEXIS