OM Mercato : Un gardien de but dans le viseur de Marseille

Publié le 10 mars 2021 à 12:15

L’ OM serait aussi intéressé par les services d’un jeune gardien de but (de 1,95 m) annoncé sur les tablettes de l’OL, pendant le marché des transferts de l'hiver. Il évolue dans le championnat de l’élite en Turquie, sous le maillot du Besiktas.

OM : Destanoglu annoncé dans le viseur de Longoria

Le gardien de but N°1 du Besiktas aurait aussi séduit l’ OM, grâce à ses performances avec le club turc cette saison. Cible déclarée de l’Olympique Lyonnais, Ersin Destanoglu plairait également à l’Olympique de Marseille. D’après les informations du journal Fanatik, Pablo Longoria est sur le coup pour recruter le portier de 20 ans. Les Marseillais se sont en effet renseignés sur la situation contractuelle du joueur, selon le quotidien sportif turc. Ils sont en quête du futur successeur de Steve Mandanda (36 ans). Si les informations de la source sont confirmées, les deux Olympiques de Ligue 1 font s’affronter, lors du prochain mercato, pour tenter de s’attirer les faveurs du natif d’Istanbul.

Qui est Ersin Destanoglu ?

Ersin Destanoglu est un gardien de but formé au Besiktas (2013-2020) et révélé en Süper Lig cette saison. Né à Gaziosmanpaşa en Turquie, il avait signé son premier contrat professionnel à seulement 16 ans, en septembre 2017, mais il a attendu le 13 juin 2020 pour jouer son premier match en professionnel. Le jeune portier des Aigles noirs a disputé un match de Ligue des champions lors du tour qualificatif. C’était contre le PAOK Salonique (club grec), le 25 août 2020. Pendant l’exercice actuel (2020-2021), Ersin Destanoglu a pris part à 22 matchs de championnat et a été titulaire autant de fois. Il a encaissé 18 buts et a réussi 10 clean sheet (victoires sans prendre de but). À noter que le Besiktas est leader de la Süper Lig, devant Galatasaray et le Fenerbahçe, après 28 journées. Contrairement à l' OM, 8e de L1 en 27 matchs joués.













Par ALEXIS