ASSE : Réaction de Puel à la tentative de déstabilisation

Publié le 11 mars 2021 à 23:30

L’ ASSE a dénoncé une tentative de déstabilisation, dans un communiqué officiel. En conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, Claude Puel a réagi avec classe aux détracteurs du club ligérien.

L' ASSE accuse Pauly, Roussey et Lions

Selon la direction de l’ ASSE, le club est visé par une campagne de dénigrement. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont pointé un doit accusateur vers Bernard Lions de L’Équipe et Jacques Pauly et l’ancien joueur et entraîneur des Stéphanois Laurent Roussey, intéressés par la reprise en main de l’AS Saint-Étienne. « Jacques Pauly et Laurent Roussey se sont lancés dans une nouvelle démarche nuisible et malveillante en convoquant… », ont écrit les deux présidents du club, sur le site internet des Verts. Pour « les histoires secrètes de l’ ASSE des vingt dernières années » dévoilées dans son livre ’’Derrière la porte verte’’, le journaliste de L’Équipe n’a pas été épargné. « À travers des contrevérités, des inexactitudes, des approximations ou de fausses révélations parfois injurieuses ou diffamantes, l’auteur laisse entendre qu’il est en mesure de dévoiler, aux lecteurs, des informations secrètes sur la vie du club. Ce procédé est tout aussi inadmissible que le rocambolesque ‘’montage financier’’ présenté par Jacques Pauly et Laurent Roussey », ont enfoncé les dirigeants.

Puel, « ce bouillonnement prouve que Sainté fait envie »

Invité à réagir aux accusations portées par ses patrons sur ces personnes bien identifiées, Claude Puel estime que « ce bouillonnement prouve que l'AS Saint-Étienne est un grand club ». « Il intéresse beaucoup de monde. Certains lui veulent du bien, d'autres aimeraient le voir plus haut. Mais pour l'heure, on a une situation économique et sportive à gérer et un "court terme" à prendre à bras le corps. Toute ma volonté est là, dans ce présent. L'agitation autour du club ne m'intéresse pas. Je constate que beaucoup voudraient intervenir, être acteurs. L’ ASSE fait envie », a commenté le coach et manager général de Sainté. Notons que l'équipe de Puel est 16e de Ligue 1 et menacée de relégation.













Par ALEXIS