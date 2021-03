PSG : Leonardo défend Neymar contre les critiques sur sa vie

Publié le 12 mars 2021 à 10:45

Neymar a exprimé une grosse colère sur les réseaux sociaux, se sentant critiqué sévèrement dans les médias sur son hygiène de vie. Leonardo, directeur sportif du PSG, est monté au créneau pour défendre la star brésilienne.

Neymar est « irréprochable », selon Leonardo

Blessé aux adducteurs (lésion musculaire) depuis le 10 février dernier, Neymar a manqué la double confrontation contre son ancien club le FC Barcelone, en 8e de finale de la Ligue des champions. Il pourrait faire son retour ce dimanche (21h) contre le FC Nantes après un mois d’absence. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain avait pesté contre ses détracteurs, la semaine dernière. Il avait dénoncé les allégations sur son hygiène de vie, dans les médias. « Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend, c'est de mal parler d'autres personnes », avait-il martelé, tout en précisant qu’il fait des efforts pour se remettre de sa blessure et revenir en forme.

Dans une interview exclusive à RMC, Leonardo a estimé que le traitement infligé à Neymar et les accusations portées sur lui « ne sont pas justes ». « Honnêtement, ces derniers temps, on n'a rien à dire de Neymar par rapport à son engagement et son comportement », a-t-il déclaré dans l’émission dans Top of the Foot. Le directeur sportif du Paris SG est à fond derrière le N°10 du club de la capitale. Sa réponse à ses détracteurs le prouve bien. « Ce n'est pas juste aujourd'hui de parler de Neymar de cette manière. Il est irréprochable. Il est là, il s'engage, il fait le leader. C'est un grand joueur, c'est indiscutable », a-t-il assuré.

Le DS du PSG exige du respect pour la star brésilienne

Pour finir, le dirigeant parisien a exigé du respect pour l’ancien joueur du FC Barcelone, recruté à 222 M€ en août 2017. « Avec Neymar, on a beaucoup discuté, quand j'ai dû lui dire ce que je pensais d'un comportement ou autre. C'était toujours clair, moi avec lui, lui avec nous. Rien n'était caché. Quand on devait dire quelque chose, on le disait. Si quelqu'un parle de Neymar, je vais le défendre. C'est la vérité. On n'a rien à dire de lui. Je demande même du respect avant de parler de Neymar », a-t-il conclu. Parlant de la vie du Brésilien, il lui est souvent reproché ses blessures à répétition, sa propension à la fête, ses tweets tardifs, ses parties nocturnes de jeux vidéo…













Par ALEXIS