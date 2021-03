OL Mercato : Le transfert d’un Brésilien dans les tuyaux

Publié le 12 mars 2021 à 11:45

Recrue estivale de l’ OL, un milieu de terrain brésilien va retourner dans son pays natal. Il n’a pas réussi à s’imposer au sein du club rhodanien. En réalité, il n’a pas eu le temps de jeu escompté.

OL : Camilo prêté à Cuiabá au Brésil ?

L’ OL a transféré Camilo de Ponte Preta lors du mercato hivernal 2020. Mais après un peu plus d’un an à Lyon, il n’a pas joué un seul match avec l’équipe de Rudi Garcia. Et son retour au Brésil est annoncé par le journal brésilien O Dia. D’après cette source, le joueur de 22 ans sera prêté par l’Olympique Lyonnais à Cuiabá Esporte Clube, jusqu'en décembre 2021, avec une option d'achat estimée à 2,8 M€. Camilo Reijers de Oliveira (tout son nom) devrait quitter Lyon, dimanche, pour rejoindre Cuiabá dans l'État du Mato Grosso au Brésil, si l’on en croit les informations de la source. L’ OL aurait trouvé un arrangement avec le club promu dans l’élite brésilienne, afin de prendre en charge les deux tiers du salaire du jeune joueur pendant la durée du prêt, d’après L’Équipe.

Le milieu brésilien quitte Lyon, après Jean Lucas

Le club rhodanien avait déboursé 2 millions d'euros pour transférer Camilo, le 30 janvier 2020. Ne rentant pas dans les plans de Rudi Garcia, il n’a fait aucune apparition en Ligue 1 depuis son arrivée. Cependant, il a disputé 4 matchs avec la réserve en National 2, entre la mi-février et octobre 2020. Le natif de Mogi-Mirim (dans l'Eat de Sao Paulo) fait partie de la colonie de Brésiliens à l' OL : Marcelo Guedes, Thiago Mendes, Bruno Guimarães, Jean Lucas (prêté au Stade Brestois), Lucas Paqueta. Sans oublier Juninho (Directeur sportif) et Claudio Caçapa (entraîneur adjoint). Notons par ailleurs que Camilo a la double nationalité néerlandaise. Il est lié aux Gones jusqu'en juin 2024.













Par ALEXIS