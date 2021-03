ASSE : Blessure, Yvann Maçon donne de ses nouvelles

Publié le 12 mars 2021 à 14:00

Cinq mois après sa blessure grave au genou, Yvann Maçon, défenseur de l’ ASSE, a donné de ses nouvelles. Il ne confirme pas son retour avant la fin de la saison, mais assure que sa rééducation se passe comme prévu.

ASSE : Maçon, « l’évolution de ma rééducation est parfaite »

Yvann Maçon a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, pas avec l' ASSE, mais la sélection Espoir de France. C’était le 12 octobre 2020, contre les U21 de la Slovaquie, pour le compte des qualifications pour l'Euro 2021. Le jeune arrière latéral des Verts était sorti du terrain sur civière, peu avant la pause (42e). L’AS Saint-Étienne avait publié un communiqué officiel pour annoncer la mauvaise nouvelle, mais également apporter son soutien à sa pépite. « Yvann Maçon a subi une luxation du genou droit, responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il sera opéré par le Docteur Sonnery-Cottet. L' ASSE apporte tout son soutien à son jeune défenseur dont la saison est d'ores et déjà terminée », avait informé le club ligérien, le 14 octobre 2020.

Le joueur de 22 ans a donné de ses nouvelles, sur France Bleu Saint-Étienne Loire. « Ça va très bien. L’évolution de ma rééducation est parfaite, mieux que ce que je pensais », a-t-il rassuré dans l’émission 100% Verts. « Ça avance super bien, j’ai vu le chirurgien encore hier (jeudi, ndlr) pour voir l’évolution de mon genou et tout se passe très bien. J’ai été soutenu par l’équipe, le staff et tout le club, ça a fait du bien au moral. Le plus dur est derrière moi, maintenant ce qui m’intéresse c’est le sportif », a fait savoir Yvann Maçon.

À quand le retour du jeune défenseur

Sur la question de la date de son probable retour, le Tricolore U21 ne s’est pas projeté. Il a indiqué cependant que son retour va dépendre de la réaction de son corps, pendant le délicat et long processus de rééducation. « Je ne sais pas du tout quand je serai de retour sur les terrains et opérationnel. J’espère le plus vite possible. Je me sens bien, de mieux en mieux donc on verra comment ça évolue, mais je ne peux pas donner de date. Tout le monde aimerait que je revienne pour la fin de saison, moi, le staff, mais c’est mon corps qui est maître de ça », a répondu le polyvalent défenseur latéral gauche.

L' ASSE a recruté Yvann Maçon en provenance de l'USL Dunkerque, en toute fin du mercato hivernal, en janvier 2020. Il a ainsi signé son premier contrat professionnel avec les Verts, jusqu'en juin 2023. Il a fait ses débuts en Ligue 1 le 9 février 2020 contre le Montpellier HSC et une défaite (1-0) à la Mosson. Avant sa blessure, le natif de Guadeloupe a joué 6 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois avec l'équipe stéphanoise cette saison. Il a même marqué un but et délivré une passe décisive. La saison dernière, il avait disputé la finale de la coupe de France contre le PSG, en juillet 2020.













