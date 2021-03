Stade Rennais : Traoré jette un froid sur un grand objectif

Publié le 13 mars 2021 à 06:30

Avec sa dixième place, le Stade Rennais semble mal embarqué pour se qualifier en Coupe d’Europe. Pour autant, Hamari Traoré estime que ce ne serait un drame si Rennes ne finssait pas européen cette saison.

Vers une absence du Stade Rennais en Coupe d’Europe

La saison avait débuté de fort belle manière pour le Stade Rennais. Invaincu jusqu’à la 7e journée, le club breton tenait une fois de plus son statut de sérieux outsider cette année. Mais depuis, Rennes est à la peine en championnat, la seule compétition qui lui reste à disputer. Les Rouge et noir ont terminé derniers de leur groupe en Ligue des champions. Ils ont été sortis dès les 32es de finale de la Coupe de France par Angers. Entre temps, Julien Stéphan a démissionné après une série de sept matchs sans victoire. Il a été remplacé dans la foulée par l’ancien lyonnais Bruno Génésio. Le nouveau coach rennais arrive avec pour principale mission d’accrocher une place européenne.

Traoré, « ce ne serait pas catastrophique »

Si le nouvel entraîneur du Stade Rennais croit en une qualification, son optimisme semble peu partagé par Hamari Traoré. Le latéral malien estime que ce ne serait pas une « catastrophe » si Rennes (10e) ne terminait pas européen cette saison. Les Bretons restent pourtant sur trois qualifications de suite en Coupe d’Europe. « Notre objectif c’est de mettre le club au plus haut possible. On a un moment difficile mais cela ne veut pas dire que c’est catastrophique […] C’est d’être européen mais ce ne serait pas catastrophique », a indiqué le défenseur du SRFC cité par Ouest France. Celui-ci estime néanmoins que le club va se battre pour finir le « plus haut possible ». Avec 10 journées encore à disputer, le sprint final est lancé pour les hommes de Génésio. La rencontre contre Strasbourg ce dimanche constitue la première des finales du club breton.













Par Ange A.