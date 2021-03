OM : Pourquoi Hugues Ouvrard a suivi Jacques-Henri Eyraud ?

Publié le 13 mars 2021 à 10:46

Hugues Ouvrard a quitté l’ OM deux semaines après le limogeage de son bras droit Jacques-Henri Eyraud. Il a expliqué les raisons de la rupture de son contrat avec le club phocéen.

OM : Hugues Ouvrard menacé ?

Hugues Ouvrard a quitté son poste de directeur général de l' OM ou encore de "head of business". Il a rompu son contrat à l'amiable avec le club phocéen pour des raisons familiales. La direction des Olympiens a officialisé son départ dans la soirée de vendredi et a indiqué que Laurent Colette assurerait l'intérim au poste. « J'ai pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille dans les semaines qui viennent, afin de protéger mes proches, injustement exposés et menacés depuis plusieurs semaines », a justifié le responsable de la formation marseillaise sur son compte Twitter.

L'adieu du bras droit d'Eyraud à Marseille ?

Très proche de l'ex-président Jacques-Henri Eyraud, le dirigeant a fait savoir qu’il « quitte un poste passionnant, dans un grand club, qu’il a profondément transformé au niveau administratif et business, modernisé et projeté vers l'avenir, tout en continuant de développer sa marque sur de nouveaux territoires ». Après son hommage à l’ OM, Hugues Ouvrard a fait ses adieux à ses ex-collaborateurs. « Je mesure la chance et l'honneur qui m'ont été donnés de le diriger. Je remercie tous les collaborateurs du club, tous de grands talents, qui m'ont beaucoup appris et je leur souhaite bonne chance. Prenez soin de vous », a-t-il écrit sur le réseau social.

Les supporters marseillais à la base du départ d'Ouvrard ?

Pour mémoire, Hugues Ouvrard était à couteaux tirés avec les supporters phocéens. Ces derniers réclamaient son départ en même temps que celui de Jacques-Henri Eyraud. C'est en effet ce dernier qui l’avait fait venir à l'Olympique de Marseille. Gérant de la crise des incidents à la Commanderie le 30 janvier, c'est lui qui avait signé la lettre de mise en demeure des groupes de supporters ultras de l’ OM et lancé le projet "Agora OM", sous l’impulsion d’Eyraud.

Notons que la mise en demeure des supporters marseillais a été levée par Frank McCourt après sa rencontre avec ces derniers. Même si le douzième ont ne peut plus jouer son rôle du fait des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19, les fans de l'Olympique de Marseille ont toujours été d'une grande importance au club évoluant sur la pelouse du stade Vélodrome.













Par ALEXIS