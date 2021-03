FC Nantes : Les Canaris en victimes expiatoires contre le PSG ?

Publié le 14 mars 2021 à 00:15

Le FC Nantes affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1. Antoine Kombouaré enregistre un grand nombre d’absents en défense pour cette rencontre.

Le FC Nantes privé de quatre joueurs contre le PSG

Avant-dernier du championnat, le FC Nantes joue gros ce dimanche à l’occasion de la 29e journée. Les Canaris se déplacent au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, dauphin du Lille OSC. Antoine Kombouaré ne dispose pas de son groupe au complet pour ce déplacement dans la capitale. Le coach du FCN compte notamment de nombreuses absences en défense. Trois latéraux droits sont forfaits pour le match contre Paris. S’il avait déjà annoncé les absences de Fabio et Sébastien Corchia, le technicien canari sera également privé de Denis Appiah. S’il a fait son retour à l’entraînement mercredi, l’arrière droit n’a pas été retenu pour le choc au Parc. En l’absence de ces trois arrières droits, Abdoulaye Sylla devrait signer sa première titularisation avec Nantes. Le défenseur central a déjà dépanné en tant que latéral droit lors de la dernière journée contre Reims (défaite 1-2). Également de retour à l’entraînement cette semaine, le milieu Roli Pereira de Sa a été laissé sur le flanc par son entraîneur.

Première pour Kalifa Coulibaly avec Kombouaré

Contre Paris, Antoine Kombouaré enregistre le retour d’un renfort offensif. Kalifa Coulibaly a été convoqué pour le déplacement au Parc des Princes. L’attaquant malien signe sa première apparition dans le groupe du nouvel entraîneur nantais. Remis d’une blessure à la cuisse, il signe son retour après un mois d’absence. Il n’avait plus été retenu depuis le revers en Coupe de France (2-4) contre le RC Lens le 10 février. Cette saison, l’avant-centre de 29 ans n’a pas encore inscrit le moindre but en 8 apparitions. Côté parisien, Mauricio Pochettino devrait se passer de Neymar Jr, Ander Herrera, Alessandro Florenzi, Moise Kean et Juan Bernat.

Le groupe de Nantes contre Paris :

Lafont, Petric – Sylla, Castelletto, Girotto, Pallois, Traoré – Touré, Chirivella, Louza, Coco,  Blas, Merlin, Mendy, Bamba –  Limbombe, Simon, Kolo Muani, Emond, Coulibaly.













Par Ange A.