PSG : Leonardo a une belle fenêtre de tir pour ce joueur espagnol

Publié le 14 mars 2021 à 11:11

Excellent dans la peau de directeur sportif du PSG depuis des années, Leonardo n'en a pas fini avec ses chantiers pour renforcer le club de la capitale. En effet, ayant toujours la farouche volonté d'améliorer son équipe, le Brésilien aurait ciblé de nombreux joueurs, parmi lesquels un espagnol qui pourrait facilement signer à Paris.

Le problème des latéraux au PSG

Une saison assez atypique pour le Paris Saint-Germain. D'une part, car le club parisien est au coeur d'une course à trois ou quatre, la rencontre entre le LOSC et l'AS Monaco nous le dira, pour la conquête du titre en Ligue 1. En Europe, les hommes de Nasser Al-Khelaifi se sont qualifiés pour la suite de l'aventure en Champions League en éliminant notamment le FC Barcelone à l'issue d'un huitième de finale maîtrisée par les coéquipiers de Kylian Mbappé. Le buteur français est auteur de trois buts sur la pelouse du Camp Nou. L'intronisation de Mauricio Pochettino s'est faite sans accroc et le technicien argentin a beaucoup misé sur le principe de concurrence, notamment entre ses latéraux. Par exemple, l'ancien coach de Tottenham a décidé de relancer Layvin Kurzawa à gauche, le mettant en concurrence avec un Abdou Diallo repositionné dans un rôle taillé sur mesure pour lui.

Gaya pourrait partir de Valence, Leonardo fortement intéressé

Néanmoins, un troisième larron pourrait venir concurrencer les deux joueurs. Non, il ne s'agit pas de Mitchell Bakker, en vogue sous Thomas Tuchel, mais de José Gaya, l'arrière gauche de Valence. Alors que des rumeurs lient de grands noms au club parisien, des pistes plus abordables sont évoquées par ESPN, qui parle d'un fort intérêt du PSG pour l'international espagnol. Des indiscrétions confirmées par Mundo Deportivo, qui ajoute que le club valencian est également disposé à écouter n'importe quelle offre pour leur joueur. En effet, en proie à de gros soucis financiers, les Che devraient se libérer de leurs principales valeurs marchandes. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du Parc des Princes qui pourraient s'offrir un très bon latéral gauche à un prix très abordable.













Par Chemssdine