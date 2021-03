PSG : Retour de Neymar, la solution parisienne en Ligue 1 ?

Publié le 15 mars 2021 à 12:00

Toujours privé de Neymar, le PSG a été tenu en échec par le FC Nantes, dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1. C’est la 7e défaite des Parisiens cette saison alors que le club de la capitale est en course pour se succéder à lui même au titre de champion. Se projetant sur la fin de saison des Parisiens, Pierre Ménès se demande si le retour du Brésilien ne serait pas la solution pour Mauricio Pochettino.

PSG : Le retour de Neymar transformera-t-il les Parisiens ?

Si le PSG a réussi à se qualifier pour les quarts de finale en éliminant le FC Barcelone de Lionel Messi, l’équipe de Mauricio Pochettino va mal en L1. Nommé en janvier 2021, le nouvel entraîneur du club de la capitale a concédé sa deuxième défaite en championnat. C’était dimanche, face au FC Nantes, au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain avait pourtant l’opportunité de s’installer dans le fauteuil de leader, car LOSC avait été accroché l’AS Monaco (0-0) un peu plus tôt. Battus, les Parisiens restent à la 2e place, mais ont désormais 3 points de retard sur le leader Lille OSC, et sont rejoints par l'OL au nombre de points (60).

Blessé depuis le 10 février, Neymar est en reprise et toujours indisponible. C’est donc en son absence que ses coéquipiers ont été défaits par les Canaris. Le retour de la star brésilienne pourrait-il redonner des couleurs au PSG, surtout en Ligue 1 ? Pierre Ménès évoque la question, mais sans réponse. « Le retour de Neymar transformera-t-il le visage de cette équipe ? C’est l’un des nombreux suspenses qui nous attendent », a-t-il indiqué sur son blog.

Deux matchs décisifs à venir pour le Paris SG

Le journaliste consultant de Canal+ s'est prononcé ensuite sur la dernière ligne droite de la saison. Il annonce deux rendez-vous décisifs pour Mauricio Pochettino et son équipe dans la course pour le titre. « Pour le Paris SG, le championnat pourrait se jouer lors des deux prochaines journées, avec le déplacement à Lyon (21 mars), puis la réception de Lille (3 avril). Il leur faudra prendre six points. En sont-ils capables », s’est-il interrogé. Il faut rappeler que les Rouge et Bleu ont franchi le cap des 8es de finale de la Champions League, aux dépens du Barça, sans Neymar.













