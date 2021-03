OL : Aulas reçoit un gros tacle, Anthony Lopes des fleurs

Publié le 15 mars 2021 à 16:30

Grégory Coupet a quitté l’ OL, en mai 2020, au terme de son contrat. Il était l’entraîneur des gardiens de but du club rhodanien. Pour Le Progrès, il est revenu sur son départ de Lyon et a évoqué ses relations avec le président Jean-Michel Aulas et Anthony Lopes.

OL : Coupet n'avait pas une bonne relation avec Aulas

Grégory Coupet a été l’entraîneur l’Anthony Lopes à l’ OL, entre 2016 et 2020. Parti de chez les Gones à l’issue de l’exercice 2019-2020, il a rejoint le Dijon FCO, toujours comme coach des gardiens de but. En effet, le contrat du technicien de 48 ans n’avait pas été prolongé par la Direction de l’Olympique Lyonnais. C’est donc libre de tout engament qu’il a signé un contrat de deux saisons au DFCO. Il est donc parti de la capitale des Gaules avec un pincement au coeur, selon ses propos confiés au quotidien régional. « J’ai un grand respect pour le président Jean-Michel Aulas, une grande admiration pour ce qu’il a fait. Mais je n’ai jamais été aussi complice que ça avec lui », a confié Grégory Coupet à la source. « Cela nous a fait avancer l’un comme l’autre », a-t-il ajouté.

Toutefois, l’ex-portier de l' OL avoue avoir eu de bons rapports avec son poulain d’alors, Anthony Lopes : « Lopes ? Quand je l’entraînais, il y avait une vraie complicité, c’était trop agréable ». « Franchement, c’est un vrai gardien, il anticipe, coupe des trajectoires, il a une zone d’intervention large. Il est capable de jouer au pied, d’être incisif, j’adore. Il a tout ce que j’aime d’un gardien », a-t-il souligné.

Parcours de l'ex-gardien de but des Lyonnais

Avant sa reconversion, Grégory Coupet avait été le gardien de but de l’ASSE, son club formateur. Après sa formation (1990-1993), il a défendu les couleurs stéphanoises en D1 (devenu Ligue 1) et en D2, entre 1993-1997. De l’AS Saint-Étienne, il est passé chez le rival à l’Olympique Lyonnais. Le natif de Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) a joué pour les Gones pendant 11 saisons, consécutives (1997-2008). Sous le maillot de l’ OL, il a disputé 519 matchs, pour 485 buts encaissés et 204 clean sheet. Il avait aussi joué pour le FC Séville (2008-2009) et le PSG (2009-2011) ensuite. Revenu entre Rhône et Saône en 2016, après son expérience de consultant sportif, il avait pris en charge la réserve lyonnaise. Ce n’est qu’après le départ de Joël Bats à l’Impact Montréal (MLS) qu’il avait été promu entraîneur des portiers de l’équipe professionnelle, en décembre 2017.













Par ALEXIS